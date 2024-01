Krakow, Rostock, Schlemmin: Freiwilliger Einsatz für die Umwelt Stand: 03.01.2024 15:43 Uhr Bäume pflanzen, ein Moor renaturieren, Müll sammeln: Mit solchen Aktionen wollen Ehrenamtliche in der Region Rostock einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und dem Klimawandel entgegenwirken. Welchen Effekt diese Einsätze haben können, darum geht es im Podcast Dorf Stadt Kreis.

von Melanie Jaster

2023 war ein Rekordjahr: Laut Deutschem Wetterdienst war es das wärmste Jahr seit Messbeginn 1881 – sowohl deutschlandweit als auch global. In einigen Teilen der Welt hat das bereits spürbare Auswirkungen, denn das Risiko für Waldbrände, Dürren oder Hitzewellen ist gestiegen. Um etwas gegen den Klimawandel zu tun, setzen einige Ehrenamtliche in Mecklenburg-Vorpommern auf praktische Umweltschutzmaßnahmen – freiwillig und vor der eigenen Haustür. Um drei konkrete Projekte aus der Region Rostock geht es in der neuen Podcast-Folge.

Für das Klima: Aufforstung im Landkreis Rostock

Dazu gehören Baumpflanzaktionen im Forstamt Schlemmin: Mehr als 9.000 Setzlinge haben Freiwillige dort 2023 in die Erde gebracht. Welchen Beitrag das zur Aufforstung leistet, welche Rolle Spenden spielen und wie die Mitarbeiter des Forstamts sicherstellen, dass aus den gepflanzten Bäumen tatsächlich ein gesunder Wald entsteht – darüber spricht Podcast-Host Mirja Freye mit Redakteurin Melanie Jaster aus dem Ostseestudio Rostock im Podcast.

Freiwillige renaturieren Moor bei Krakow

Ein weiteres Projekt: Die Renaturierung des Rahmannsmoors bei Krakow am See in der Nossentiner/Schwinzer Heide. Das Moor ist derzeit in einem trockenen Zustand, wodurch es rund 70 Tonnen Treibhausgase pro Jahr ausstößt. Mehr als 200 Freiwillige haben bereits daran gearbeitet, das Moor wieder zu vernässen, darunter auch der Wahlpflicht-Kurs "Moor-Revitalisierung" der Naturparkschule Krakow am See. Wie die Arbeiten ablaufen und weshalb das Moor überhaupt trocken liegt, das wird im Podcast beantwortet.

Mehr als zwei Tonnen Müll in Rostock gesammelt

Neben diesen klimarelevanten Projekten engagieren sich Bürgerinnen und Bürger in Rostock auch für eine saubere Umgebung. 2023 sammelten Ehrenamtliche mehr als zwei Tonnen Müll in Stadtvierteln und Parkanlagen. Für Initiator Marcel Knaak ein Erfolg, der ihn weniger frustriert als vielmehr motiviert. Weshalb verbringen Menschen ihre Freizeit mit dem Sammeln von Müll und wie finden sich die Ehrenamtler zusammen? Auch darüber sprechen Mirja Freye und Melanie Jaster in der Dorf Stadt Kreis-Folge #159 „Krakow, Rostock, Schlemmin: Freiwilliger Einsatz für die Umwelt“.

