Schwerin: Schwesig zeichnet 36 Menschen mit Ehrennadel aus Stand: 03.12.2023 09:31 Uhr Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am Sonnabend in Schwerin 36 Bürgerinnen und Bürger des Landes mit der Ehrennadel Mecklenburg-Vorpommerns ausgezeichnet Außerdem bekamen sie eine Urkunde für ihre besonderen Verdienste im Ehrenamt.

Anlässlich der Verleihung sagte Schweisg, Ehrenamt koste Zeit und koste Kraft. "Das Ehrenamt lässt einen nicht ohne Weiteres los. Ohne das Verständnis der Familie, ohne Unterstützung zu Hause wäre das alles nicht möglich". Das solle gewürdigt werden.

Schwesig: "Ehrenamt ist Fundament der Demokratie"

Den Angaben zufolge sind 600.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ehrenamtlich tätig. Sie engagieren sich etwa in Kultur, Sport, Politik und Rettungswesen. "Die Arbeit, die alle Ehrenamtler so ehrenhaft leisten, ist für unser Land unerlässlich. Sie ist ein wichtiges Fundament unserer Demokratie", sagte Schwesig. Das Ehrenamt gebe einem selbst auch viel zurück. Es sei sinnstiftend, mache Freude und verschaffe neue Erfahrungen.

Dauerhafte Förderung

Für die Landesregierung hat das Ehrenamt nach eigenen Angaben einen hohen Stellenwert. Daher soll die Ehrenamtsstiftung des Landes in Zukunft dauerhaft eine Million Euro an Fördergeldern vergeben können. "Das wollen wir mit dem Landeshaushalt 2024/25 beschließen", sagte die Ministerpräsidentin. Darüber hinaus soll die Ehrenamtskarte fortgeführt werden.

