Stand: 06.02.2024 07:23 Uhr DLRG in MV: 2023 mehr Mitglieder gewonnen, aber zu wenig Aktive

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern mehr Mitglieder gewonnen. Den Angaben zufolge stieg die Zahl um 4,7 Prozent auf 5.045. Die Mitgliederentwicklung hierzulande entspreche dem Bundestrend, hieß es. Reserven gebe es bei den ehrenamtlichen Lebensrettern - vor allem bei den Aktiven. Auf diejenigen, die im Sommer als Rettungsschwimmer an den Badegewässern für Sicherheit sorgen oder Kindern das Schwimmen beibringen, will die DLRG in den kommenden Jahren ihren Schwerpunkt bei der Mitgliederwerbung legen. Bei Badeunfällen sind in Mecklenburg-Vorpommern 2022 30 Menschen ums Leben gekommen.

