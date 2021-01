Mecklenburgische Seenplatte: Ausgangssperre und 15-km-Regel Stand: 08.01.2021 05:51 Uhr Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte hat die kritische 200er-Inzidenzmarke gebrochen. Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre, ab Montag kommen Bewegungsbeschränkungen hinzu.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten von heute an verschärfte Anti-Corona-Maßnahmen. Das hat der Landkreis am Donnerstagabend in einer Allgemeinverfügung festgelegt. Der Kreis hat als erster im Land die entscheidende Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten.

Nächtliche Ausgangssperre in Kraft

Von heute an gilt im Kreis Mecklenburgische Seenplatte eine Ausgangsbeschränkung: Zwischen 20.00 Uhr abends und 6.00 Uhr des Folgetages dürfen die Einwohner ihre Wohnungen nur unter ganz bestimmten Bedingungen verlassen: Zu den vorausgesetzten "triftigen Gründen" zählen unter anderem Wege zur Arbeit, Schulbesuche, die Teilnahme an notwendigen Veranstaltungen der Landesregierung sowie weitere unaufschiebbare Anliegen. Außerdem ist der Besuch bei Ehe- und Lebenspartnern, hilfsbedürftigen Menschen und Kranken zulässig. Erlaubt ist es auch, den Hund auszuführen.

Aufenthalt nur noch 15 Kilometer um Wohnort

Voraussichtlich von Montag an darf sich auch tagsüber niemand mehr ohne triftigen Grund mehr als 15 Kilometer vom Wohnort wegbewegen, sagte der stellvertretende Landrat Kai Seiferth (SPD) im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. An allen Schulen gibt es dann Distanzunterricht, ausgenommen sind die Abschlussklassen. Ob Kindertagesstätten geschlossen werden, hat der Landkreis noch nicht entschieden. Kai Seiferth hält das aber für möglich: "Wenn Kitas mit einer Belegung von 75 Prozent laufen, dann sind das viele Menschen an dieser Stelle. Das ist auch ein Punkt über den man nachdenken muss, ob der zurückgefahren werden muss". Sollten die Kitas geschlossen werden, werde man aber eine Notbetreuung organisieren.

Erste Anwendung der 15-Kilometer-Regel in MV

Der Landkreis ist der erste Kreis in Mecklenburg-Vorpommern, in dem die 15-Kilometer-Regelung angewendet wird. Sie war am Dienstag bei den Bund-Länder-Beratungen beschlossen worden und soll zusammen mit den weiteren neuen Regelungen in die neue Corona-Verordnung des Landes einfließen, die nach Aussagen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) voraussichtlich am Sonntag in Kraft treten wird.

"Kontrollieren kann man so einen großen Kreis kaum"

Bei der Durchsetzung der Maßnahmen setzt die Kreisverwaltung auch auf die Einsicht der Bürger. "Kontrollieren kann man einen so großen Landkreis eigentlich kaum", sagte Seiferth. Die Mecklenburgische Seenplatte gilt mit einer Fläche von 5.500 Quadratkilometern als größter Landkreis Deutschlands und ist doppelt so groß wie das Saarland. Nichtsdestotrotz würden Polizei und Ordnungsämter Kontrollen durchführen. "Wer dann erwischt wird und keine Ausnahmegenehmigung vorlegen kann, wird ein empfindliches Bußgeld zahlen müssen." Gleichwohl setzt der Vize-Landrat auf die Einsicht der Bürger.

Lange Zeit niedrige Zahlen, nun "flammt es an allen Ecken und Kanten"

Besondere Gründe für die hohen Infektionszahlen im Landkreis gibt es laut Seiferth nicht. Es gebe nicht nur einzelne Hotspots im Kreisgebiet, vielmehr flamme es an allen Ecken und Kanten auf. Die Infektionszahlen waren an der dünn besiedelten Seenplatte mit ihrer überdurchschnittlich alten Bevölkerung lange Zeit niedrig. Als sie Ende November stiegen, untersagte der Kreis Präsenzunterricht an Berufsschulen. Am 9. Dezember lag der Inzidenzwert, zusammen mit Schwerin, erstmals über 100. Mitte Dezember wurden die Kontakte bereits so beschränkt, wie es nun bundesweit sein soll. "Leider ist das Virus mittlerweile in der ganzen Gesellschaft angekommen", sagt Seiferth. Das mache die Bekämpfung sehr schwierig.

Gesundheitsämter: Nachverfolgung funktioniert - noch

Die Lage in den Gesundheitsämtern sei dementsprechend angespannt. Die Mitarbeiter dort seien "extrem gefordert" und verdienten "großes Lob". Je höher die Inzidenz steige, desto wichtiger sei eine funktionierende Nachverfolgung. "Noch schaffen wir die Nachverfolgung", aber bei weiter steigenden Inzidenzzahlen breche dieses Mittel bald zusammen, glaubt Seiferth."

