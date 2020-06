Stand: 26.06.2020 06:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mecklenburg-Vorpommern erwartet Urlauber-Andrang

In den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen beginnen die Sommerferien. Touristiker in Mecklenburg-Vorpommern rechnen deshalb mit einem Urlauberansturm am Wochenende. "Es ist schon ziemlich voll, aber jetzt kommen die intensivsten Zeiten", so Tobias Woitendorf vom Landestourismusverband.

Geringere Kapazitäten wegen Abstandsregeln

Besonders an der Ostseeküste und der Mecklenburgischen Seenplatte werden zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber erwartet. Insgesamt rechnet der Verband mit rund vier Millionen Übernachtungsgästen während der deutschlandweiten Sommerferien. Allerdings ist diese Zahl geringer als in den vergangenen Jahren, denn einige Hotels mussten ihre Aufnahmekapazitäten reduzieren, um die Corona-bedingten Abstandsregelungen einzuhalten.

Staugefahr auf Reiserouten - Gewitter über MV

Mit Blick auf das Wochenende erwartet der ADAC einen starken Reiseverkehr auf den Bundesstraßen in Richtung der Inseln Rügen und Usedom. Auch auf den Autobahnen 19, 20 und 24 bestehe Staugefahr. Auch das Wetter spielt mit Sonne und hohen Temperaturen zunächst mit - allerdings sind erneute Gewitter im Anmarsch.

