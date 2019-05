Stand: 06.05.2019 12:49 Uhr

Mathe-Abitur: Beschwerden auch aus MV

Schüler und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern diskutieren weiter, ob die Mathe-Abiturprüfung in diesem Schuljahr zu anspruchsvoll war. Eine entsprechende Beschwerde-Petition im Internet haben mittlerweile mehr als 3.500 Menschen unterzeichnet. Sie fordern Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) auf, den Bewertungsmaßstab herabzusetzen. Das Mathematik Abitur sei in Schwierigkeit und Umfang nicht zu überbieten gewesen, schreibt ein Abiturient aus Rostock - der Initiator der Petition.

Proteste auch in anderen Bundesländern

Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte, werden die Beschwerden derzeit geprüft. Es gelte zunächst festzustellen, ob sich die Klagen auf die einheitlichen oder auf die landesspezifischen Prüfungsaufgaben beziehen. Auch in anderen Bundesländern, darunter Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, hatten Schüler Petitionen gestartet und dafür schon mehr als 60.000 Unterstützer gefunden.

Gewerkschaft der Gymnasiallehrer skeptisch

Auch unter Lehrern würde die Prüfung diskutiert, bestätigt der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, Jörg Seifert. Seiner Ansicht nach passte eine der Aufgaben nur bedingt zum Rahmenplan Mathematik des Landes, eine andere wies Widersprüche zwischen Text und Rechnung auf. Der Landesschülerrat plädiert dafür, die Prüfung sachlich auszuwerten und zu klären, ob die Schüler auf diese Art Abitur-Aufgaben vorbereitet wurden.

