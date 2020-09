Stand: 17.09.2020 14:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

Maskenproduktion für MV startet in Laage

In Laage bei Rostock ist die Herstellung von medizinischen Gesichtsmasken gestartet. Das Biotechnologie-Unternehmen BM Bioscience Technology produziert derzeit als einzige Firma zertifizierte OP-Masken in Mecklenburg-Vorpommern.

Bis zu 2,5 Millionen Masken im Monat

Die klassischen OP-Masken werden in Laage unter Reinraumbedingungen hergestellt. Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph betonte, wie wichtig eine solche Produktion sei, weil sie das Land unabhängig mache von weltweiten Engpässen und gleichzeitig die Landesreserven sichere. Das Unternehmen will bis zu 800.000 Schutzmasken pro Monat herstellen, kann die Produktion aber auf bis zu 2,5 Millionen Masken pro Monat steigern. Sowohl Kliniken als auch Schulen und Ämter im Land will das Unternehmen beliefern.

Mecklenburg-Vorpommern unterstützt Firmen der textilen Gesundheitswirtschaft bei ihren Personalkosten mit bis zu 500.000 Euro für zwei Jahre.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Mehr als 200 Neuinfektionen in Niedersachsen Die Zahl der Neuinfektionen ist mit bundesweit knapp 2.200 Fällen auf erhöhtem Niveau. 219 Fälle wurden in Niedersachsen gemeldet. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.09.2020 | 14:45 Uhr