Stand: 29.04.2023 15:37 Uhr Malchin: Fünf Kilometer lange Biker-Zug unterwegs

800 Motorradfahrer haben am Sonnabend mit einer Ausfahrt in der Mecklenburgischen Schweiz für Aufsehen gesorgt. Der etwa fünf Kilometer lange Biker-Zug war Teil des 30. Mecklenburger Motorradtreffens in Malchin. Es gilt als eines der größten an der Ostsee. Laut Polizei lief die Ausfahrt friedlich und unfallfrei. Neben der Fahrt gehört zu dem Bikertreffen auch eine Technikschau, ein Biker-Gottesdienst, Wettfahrten und Sprünge mit Freestyle-Crossmaschinen. Außerdem werden auch Umbauten von DDR-Simson-Krafträdern ausgezeichnet.

