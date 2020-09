Stand: 23.09.2020 17:57 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV will mehr Zebrastreifen auf dem Land

Mecklenburg-Vorpommern will beim Bund für mehr Zebrastreifen in kleinen Dörfern werben. Viele Orte im Nordosten würden von Landes- oder Bundesstraßen durchschnitten, sagten Politiker verschiedener Parteien am Mittwoch im Landtag. Das Überqueren sei oftmals ein Geduldsspiel und nicht immer ungefährlich.

Ampelanlagen oft zu teuer

Aktuell regelt eine bundesweite Verwaltungsvorschrift, wo und unter welchen Bedingungen ein Zebrastreifen entstehen darf. Laut diesen Regeln muss eine Kommune beispielsweise nachweisen, dass an der entsprechenden Stelle mindestens 50 Fußgänger pro Stunde die Straße überqueren wollen. Diese Vorschrift macht es schwer, Fußgängerüberwege (kurz: Zebrastreifen) gerade in den ländlichen Gegenden des Landes einzurichten, erläuterte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). Außerdem werde beidseits der Straße ein Gehweg verlangt, der längst nicht in jedem Dorf vorhanden sei.

Videos 2 Min Realer Irrsinn: 32 Schilder an Zebrastreifen in München Im Stadtteil Schwabing kann man völlig gefahrlos über die Straße gehen. In einer bestimmten Tempo-30-Zone gibt es eine total sichere Kreuzung dank Zebrastreifen und entsprechender Beschilderung. 2 Min

Verkehrsminister will sich beim Bund stark machen

Pegel versprach, sich im Bundesverkehrsministerium für das Anliegen starkzumachen, meinte aber, das werde kein leichtes Unterfangen. Beamten aus dichter besiedelten Gegenden wie Nordrhein-Westfalen werde es vermutlich schwerfallen, die Notwendigkeit zu erkennen. In Schwerin gab es dieses Problem am Mittwoch nicht. Der Landtag beauftragte die Landesregierung einstimmig, sich für Änderungen an der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung" einzusetzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.09.2020 | 19:00 Uhr