MV-Werften: Stadt Stralsund kauft Werftgelände Stand: 28.02.2022 16:11 Uhr Dem Verkauf des Werftgeländes der insolventen MV-Werften in Stralsund steht nichts mehr im Wege. Die Stralsunder Bürgerschaft stimmte am Nachmittag mit großer Mehrheit für den Kauf.

Schon in der Nacht zum Montag hatte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) den Notarvertrag unterschrieben. Badrow sprach von einem "historischen Tag" für Stralsund. "Wir nehmen die Geschicke unserer Volkswerft selbst in die Hand", so Badrow. Für insgesamt 16,5 Millionen Euro erwirbt Stralsund 34 Hektar Werftfläche mitsamt Gebäuden und Anlagen. Dort will die Stadt einen maritimen Industrie- und Gewerbepark entwickeln und Hallen, Werkstätten und Büroflächen vermieten. Es lägen bereits erste Absichtserklärungen vor, sich anzusiedeln. Die Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen solle verhindert, der Standort breit aufgestellt sowie das Risiko mithilfe mehrerer Pächter gestreut werden.

Stadt sucht schnell nach Pächtern

Auch das Unternehmen Nordic Yards hatte Interesse bekundet. Die Stadt muss nun schnell mit den Interessenten ins Geschäft kommen, denn die laufenden Betriebskosten summieren sich auf rund eine halbe Million Euro pro Monat. Demgegenüber würden laut Badrow nach einer Anlaufphase aber "signifikant hohe Einnahmen" aus der Verpachtung stehen. Bis zum Freitag hatten sich Interessenten noch bewerben können. Doch es gab kein besseres Angebot als das der Hansestadt Stralsund, so Christoph Morgen, Insolvenzverwalter der MV-Werften.

Transfergesellschaft ab 1. März

Laut dem Betriebsrat wechseln alle noch verbliebenen 230 Beschäftigten in Stralsund zum 1. März in die neue Transfergesellschaft. Insgesamt 1.834 Beschäftigte der Standorte in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund sowie 105 Mitarbeiter der MV Werften-Fertigmodule in Wismar können in die Transfergesellschaft Küste. Dafür stellt das Land mehr als 20 Millionen Euro bereit. Die Transfergesellschaft soll zunächst vier Monate arbeiten und die Werftmitarbeiter für neue Aufgaben qualifizieren.

Bereits im März 2021 hatte Badrow angekündigt, den MV-Werften Flächen abkaufen zu wollen. Nachdem der bisherige Eigentümer im Januar Insolvenz angemeldet hatte, bekräftigte die Stadt ihr Angebot zum Erwerb der Stralsunder Grundstücke.

