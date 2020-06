Stand: 26.06.2020 04:59 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV-Werften: Entscheidung über Millionenhilfen

Heute steht eine wichtige Entscheidung für die Zukunft der angeschlagenen MV-Werften an: Die beteiligten Banken wollen erklären, ob sie grünes Licht für eine 175 Millionen-Euro-Hilfe geben, die die Zeit bis September überbrücken soll. Dann sollen die Schiffbau-Betrieben in Wismar, Warnemünde und Stralsund unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes schlüpfen.

17 Banken beraten über Sicherheitsreserve

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Schwerin treffen sich am Freitag die Vorstände der insgesamt 17 beteiligten Kreditinstitute. Sie entscheiden, ob die 175 Millionen Euro fließen können. Diese Summe war bisher als Teil einer Sicherheitsreserve von Genting Hong Kong, dem Mutterkonzern der Werften, eingefroren. Das Geld muss freigegeben werden, damit offene Rechnungen der Zulieferer bezahlt werden können. Sollte die Hilfe gewährt werden, ist ein zweiter Schritt nötig. Im September sollen die Schiffbauer unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes schlüpfen und einen 570-Millionen-Euro-Kredit bekommen. Mindestens bis dahin ist ein Großteil der gut 3.000 Beschäftigten in Kurzarbeit.

Werften ohne Hilfe kurz vor Insolvenz

Das Land hat bereits in der vergangenen Woche mit einem Kabinettsbeschluss und einem einstimmigen Votum des Landtags den Weg freigemacht. Das Ausfallrisiko des Landes steigt damit auf gut 220 Millionen Euro. Die Zeit drängt: Ohne die Hilfe droht nach Angaben der Landesregierung bereits zum 1. Juli die Insolvenz. Die MV-Werften sind Corona-bedingt in Schieflage geraten - der Mutterkonzern klagt über massive Gewinneinbrüche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.06.2020 | 07:00 Uhr