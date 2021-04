MV-Gipfel: Der Nordosten geht in den harten Lockdown Stand: 15.04.2021 22:41 Uhr Schließungen von Geschäften, Notbetrieb in Schulen sowie Kitas, Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre: In Mecklenburg-Vorpommern wird das öffentliche Leben angesichts der dritten Corona-Welle erneut weitgehend heruntergefahren. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte auf dem MV-Gipfel einen harten Lockdown an, der von Montag (19. April) an gelten soll.

Mecklenburg-Vorpommern steht ein harter Lockdown bevor. Wie Ministerpräsidentin Schwesig am Donnerstagabend nach Gesprächen auf dem MV-Gipfel erklärte, sind aufgrund der angespannten Corona-Lage im Land weitergehende Einschränkungen notwendig. Diese sollen am Freitag im Landtag beraten werden und dann in der Corona-Landesverordnung Niederschlag finden, damit sie ab Montag (19. April) Gültigkeit besitzen.

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

Verschärfte Kontaktbeschränkungen : Ein Haushalt soll sich nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechnet.

: Ein Haushalt soll sich nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Notbetrieb in Schulen und Kitas : In Kitas wird nur noch eine Notbetreuung angeboten. In Schulen dürfen von Montag an nur noch die Abschlussklassen in den Unterricht, für alle anderen gilt Homeschooling.

: In Kitas wird nur noch eine Notbetreuung angeboten. In Schulen dürfen von Montag an nur noch die Abschlussklassen in den Unterricht, für alle anderen gilt Homeschooling. Ausgangsbeschränkungen : Diese sollen von den Landkreisen und kreisfreien Städten verfügt werden. Die eigene Unterkunft beziehungsweise das eigene Grundstück darf nur noch aus triftigen Gründen zwischen 21 und 6 Uhr verlassen werden. Dazu zählen etwa die Berufsausübung oder die Pflege hilfsbedürftiger Personen.

: Diese sollen von den Landkreisen und kreisfreien Städten verfügt werden. Die eigene Unterkunft beziehungsweise das eigene Grundstück darf nur noch aus triftigen Gründen zwischen 21 und 6 Uhr verlassen werden. Dazu zählen etwa die Berufsausübung oder die Pflege hilfsbedürftiger Personen. Schließungen im Einzelhandel, Dienstleistungen und Kultureinrichtungen : Körpernahe Dienstleistungen wie Massagesalons, Tattoostudios und Kosmetiksalons müssen schließen, Friseure dürfen allerdings offen bleiben. Einzelhandelsgeschäfte mit Ausnahmen von Lebensmittelmärkten, Tankstellen, Banken, Poststellen, Apotheken, Drogenrien, Buchgeschäften, Baumärkten, Blumenläden und Gartenmärkten müssen ebenfalls wieder schließen. Auch Museen und Kultureinrichtungen bleiben zu. Fahrschulen dürfen nur noch Fahrschüler unterrichten, die ihren Führerschein beruflich benötigen.

: Körpernahe Dienstleistungen wie Massagesalons, Tattoostudios und Kosmetiksalons müssen schließen, Friseure dürfen allerdings offen bleiben. Einzelhandelsgeschäfte mit Ausnahmen von Lebensmittelmärkten, Tankstellen, Banken, Poststellen, Apotheken, Drogenrien, Buchgeschäften, Baumärkten, Blumenläden und Gartenmärkten müssen ebenfalls wieder schließen. Auch Museen und Kultureinrichtungen bleiben zu. Fahrschulen dürfen nur noch Fahrschüler unterrichten, die ihren Führerschein beruflich benötigen. Einschränkungen beim Sport : Kinder-und Jugendsport wird untersagt. Individualsport soll nur noch allein oder zu zweit möglich sein.

: Kinder-und Jugendsport wird untersagt. Individualsport soll nur noch allein oder zu zweit möglich sein. Tourismus bleibt weiterhin geschlossen: Wer außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern lebt, soll während des landesweiten Shutdowns seinen Zweitwohnsitz in MV nicht aufsuchen dürfen. Das solle auch für Dauercamper und Tagestouristen von außerhalb gelten, so Schwesig.

Schwesig: "Bundesinfektionsschutzgesetz kommt zu spät"

Wie Schwesig sagte, will das Land mit diesen Maßnahmen mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen und die angespannte Situation in den Krankenhäusern gegensteuern. Die geplante Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes komme aus ihrer Sicht zu spät, deshalb habe man sich entschieden, schnell zu reagieren. "Wenn wir jetzt nicht handeln, wird kein Sommerurlaub in Mecklenburg-Vorpommern möglich sein", sagte Schwesig. Die Regelungen sollen landesweit einheitlich gelten.

Einzige Ausnahme seien die Ausgangsbeschränkungen, die aus rechtlichen Gründen von den Kreisen und kreisfreien Städten ausgesprochen werden müssen - dies aber möglichst nach einheitlichen Kriterien. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hatte dies am Donnerstagabend bereits getan. Im Unterschied zum Lockdown im Frühjahr 2020 sollen Spielplätze geöffnet bleiben. Eine schrittweise Rückkehr zur Öffnung der Schulen und Kitas stellte Schwesig bei einer Inzidenz von unter 100 in Aussicht.

