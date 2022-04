Stand: 25.04.2022 07:45 Uhr Lübz: Lkw-Fahrer der Brauerei streiken für mehr Geld

Im Tarifstreit um höhere Löhne haben Lkw-Fahrer in der Mecklenburgischen Brauerei Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Montagmorgen die Arbeit niedergelegt. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Mecklenburg-Vorpommern sagte, fordern die Beschäftigten in der aktuellen Verhandlungsrunde mit der Muttergesellschaft Carlsberg ein deutlich besseres Angebot. Die Brauerei habe für die Logistiksparte bisher 1,5 Prozent mehr Geld angeboten. | 25.04.2022 07:37