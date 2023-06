Stand: 09.06.2023 11:48 Uhr Ludwigslust: Klinik erhält 6,2 Millionen Euro Fördermittel

In Ludwigslust hat Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Morgen einen Fördermittelbescheid in Höhe von 6,2 Millionen Euro übergeben. Mit dem Geld sollen in der Ludwigsluster Klinik die Notaufnahme sowie der Herzkatheter-Messplatz modernisiert werden. So soll ein neuer Schockraum sowie eine Station mit sechs Betten entstehen, in der erste Diagnostik stattfinden kann, bevor Patienten auf die Stationen gebracht werden. Das Geld ist die erste Tranche von insgesamt geplanten 15 Millionen Euro Fördermitteln von Land und Landkreis im Zuge der Rekommunalisierung der Klinken. Die Landesregierung hatte zugesagt, diesen Prozess zu unterstützen. Die Standorte Crivitz, Hagenow und Ludwigslust werden demnächst in einer kommunalen Krankenhausgesellschaft zusammengeführt.

