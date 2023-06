Kliniken Ludwigslust und Hagenow: Landkreis will Mehrheit übernehmen Stand: 08.06.2023 08:00 Uhr Die Pläne des Landkreises Ludwigslust-Parchim für die LUP-Kliniken nehmen weiter Form an. Der Landkreis wird nach Zustimmung des Kreistages mehr Anteile der Kliniken in Ludwigslust und Hagenow übernehmen.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim will die Mehrheit an den Kliniken in Hagenow und Ludwigslust übernehmen. 75,1 Prozent der Anteile sollen ab Juli dem Kreis gehören. Darauf haben sich Kreis und Stift Bethlehem am Mittwochabend geeinigt. Bislang hatten beide jeweils die Hälfte.

Sanierung mit öffentlichen Mitteln

Dem Landkreis gehört bereits die Klinik in Crivitz. Nun will der Kreis an zwei weiteren Standorten das Sagen haben. Unter dem Namen LUP-Kliniken sollen dann die medizinischen Leistungen auf die drei Kliniken verteilt werden. Das solle Geld sparen und die Versorgung langfristig sichern, so Landrat Stefan Sternberg (SPD). Auf der anderen Seite könnten die Klinken in Ludwigslust und Hagenow jetzt mit öffentlichen Mittel saniert werden.

15 Millionen Euro sollen in die drei LUP-Kliniken fließen. Der Kreistag muss der Mehrheitsübernahme noch zustimmen.

