Lockerungen für Besuche in Alten- und Pflegeheimen geplant Stand: 25.03.2021 08:00 Uhr Seit Wochen verspricht Sozialministerin Drese baldige Lockerungen der strikten Besuchsregeln in Alten- und Pflegeheimen. Jetzt gibt es eine konkrete Aussicht.

Angesichts der vielen Corona-Schutzimpfungen plant Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) schrittweise Lockerungen der strikten Besuchsregeln in Alten- und Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr Besuche und gemeinsame Mahlzeiten

Von Ostern an sollen endlich wieder mehr Besuche in den Alten- und Pflegeheimen möglich sein. Außerdem soll es auch mehr Gruppenangebote für die Bewohner geben und sie dürfen die Mahlzeiten wieder gemeinsam einnehmen. Grund für die Lockerungen ist die Impfkampagne in den Heimen, die gut vorankommt. Jeder, der wollte, hat eine Erstimpfung erhalten, ein Großteil auch schon die zweite, teilt die Ministerin mit.

Testpflicht bleibt

Trotzdem wird es auch weiterhin Einschränkungen geben. So darf für die Lockerungen kein Infektionsgeschehen vorliegen, die Zweitimpfungen gegen das Coronavirus müssen in der jeweiligen Einrichtung mehr als 14 Tage zurückliegen und Tests für Besucher und Mitarbeiter sind weiter verpflichtend. Wie viele Menschen tatsächlich zu Besuch kommen dürfen, sagt die Ministerin nicht.

