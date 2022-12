Liveticker: Glatteis in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 19.12.2022 09:41 Uhr Mit Sturmtief “Franziska” wird es zwar milder, dafür steigt die Gefahr für gefrierenden Regen und Glatteis. Der Deutsche Wetterdienst hat für Mecklenburg-Vorpommern eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Ab Montagvormittag ist in Westmecklenburg Unwetter mit gefrierendem Regen vorhergesagt, es droht Glatteis. Der Eisregen erreicht ab dem Mittag dann voraussichtlich Vorpommern.

Rostocker Zoo bleibt wegen Glatteis-Warnungen geschlossen

Der Rostocker Zoo ist am Montag wegen Glatteis-Warnungen nicht geöffnet worden. "Aufgrund der Witterungsverhältnisse (Ankündigung von Blitzeis) bleibt der Zoo heute vorsorglich geschlossen", teilte Mecklenburg-Vorpommerns größter Tiergarten auf Facebook mit.

Boizenburg: Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto

Bisher ist die Lage in Mecklenburg-Vorpommern ruhig. Im Westen des Landes, in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat jedoch ein Fahrer wegen der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Auto verloren und stieß gegen einen geparkten Transporter. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Viele Glätteunfälle in Hamburg, Schlewsig-Holstein und Niedersachsen

Aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen hat die Poizei bereits zahlreiche Autounfälle gemeldet. Größtenteils blieb es zwar bei Blechschäden, aber auf der A27 bei Walsrode-Hamwiede in Niedersachsen kam ein 25-jähriger Autofahrer ums Leben. Das Auto sei aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei.

Blitzeis: Das sind die betroffenen Gebiete in MV

Für den ganzen Montag besteht in vielen Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns die Gefahr durch plötzlich überfrierende Nässe oder schlagartig gefrierenden Regen. Nicht nur Fußgänger sollten sich deshalb möglichst vorsichtig fortbewegen, auch Rad- und Autofahrer sollten ihre Fahrweise entsprechend anpassen - vorausschauend fahren und vor allem genügend Abstand halten.

Weitere Informationen Unwetterwarnungen des DWD Hier finden Sie alle aktuellen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes im Überblick. mehr

Der Wetterdienst hat für folgende Gebiete für den Montag eine Warnung herausgegeben:

Kreis Ludwigslust-Parchim - West, Kreis Nordwestmecklenburg - Binnenland von 5 bis 16 Uhr

Kreis Nordwestmecklenburg - Küste, Stadt Schwerin von 6 bis 16 Uhr

Kreis Ludwigslust-Parchim - Ost von 6 bis 18 Uhr

Kreis Mecklenburgische Seenplatte - West, Kreis Rostock - Binnenland Nord, Kreis Rostock - Binnenland Süd, Kreis Rostock - Küste von 6 bis 18 Uhr

Hansestadt Rostock, Kreis Mecklenburgische Seenplatte - Nord, Kreis Mecklenburgische Seenplatte - Südost, Kreis Vorpommern-Greifswald - Binnenland Nord, Kreis Vorpommern-Greifswald von 10 bis 18 Uhr

Küste Nord, Kreis Vorpommern-Rügen - Binnenland, Kreis Vorpommern- Rügen - Insel Rügen, Kreis Vorpommern-Rügen - Küste von 10 bis 18 Uhr

Unterricht in MV am Montag nicht verpflichtend

Wegen der Gefahr des drohenden Eisregens müssen Eltern in Mecklenburg-Vorpommern ihre Kinder nicht zwingend in die Schule schicken. In einer Mitteilung des Bildungsministeriums heißt es dazu: “Wenn Erziehungsberechtigte aus diesem Grund Schülerinnen und Schüler nicht zur Schule schicken, ist der Unterrichtsausfall nicht als unentschuldigt zu werten.” Schülerinnen und Schüler, die bereits volljährig sind, können selbst entscheiden,ob sie am Montag zum Unterricht kommen möchten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.12.2022 | 05:30 Uhr