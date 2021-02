Linksfraktion: Präsenzunterricht für Grundschüler nach den Winterferien Stand: 02.02.2021 14:36 Uhr Die Linksfraktion in MV will angesichts sinkender Corona-Zahlen alle Grundschüler nach den Winterferien wieder normal unterrichten lassen. Außerdem hat sie einen Öffnungs-Fahrplan für die Bildung beschlossen.

Die Grundschüler länger zu Hause zu lassen, das sei den Eltern im Homeschooling nicht mehr zuzumuten, meint Fraktionschefin Simone Oldenburg. Gesundheitsschutz für die Kinder bedeute auch, sie vor seelischen Schäden zu schützen - die entstünden, wenn sie nicht gemeinsam lernen könnten. Schon jetzt seien Grundschüler zum großen Teil in der sogenannten Notbetreuung. Die Linksfraktion will ihre Rückkehr auch bei Inzidenzwerten bis 150.

Linke will Schuljahr bis Oktober verlängern

Wenn der Inzidenzwert unter 50 liege, müssten nach dem 8. März auch alle anderen Kinder und Jugendlichen Schritt für Schritt zurück an die Schulen. Ab dem 26. April könnten dann alle Jahrgangsstufen im Präzenzunterricht sein - unter Beachtung der Hygieneregeln. Die Linke will das Schuljahr nach den Sommerferien bis zum 1. Oktober verlängern - ausgenommen sollen nur die Abschlussklassen sein. So könne der verpasste Lernstoff nachgeholt werden. Notwendig dafür seien zusätzliche 300 Lehrer, die müsse das Land möglichst schnell einstellen. Das Bildungsministerium erklärte, für Entscheidungen zu Schulöffnungen sei es noch zu früh.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Niedersachsen legt Corona-Stufenplan vor Dabei gehe es nicht nur um mögliche Lockerungen, sondern notfalls auch um Verschärfungen, sagte Ministerpräsident Weil. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 02.02.2021 | 14:00 Uhr