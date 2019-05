Stand: 08.05.2019 05:57 Uhr

"Lila Bäcker": Zitterpartie für Mitarbeiter

Am 13. Mai entscheiden das Amtsgericht Neubrandenburg und der Gläubiger-Ausschuss über die Zukunft des "Lila Bäcker". Das Unternehmen soll als Ganzes verkauft werden. Die 2.600 Mitarbeiter des Unternehmens durchleiden seit Monaten eine Zitterpartie, wie es um ihre berufliche Zukunft steht.

Bei den Mitarbeitern herrscht Ratlosigkeit. Sie erhalten keinerlei oder nur wenige Informationen über die Zukunft des Unternehmens. 43 Filialen in Berlin und Brandenburg waren bereits geschlossen worden. Am Dienstag wurden sie wieder geöffnet. Offenbar ist das ein Ergebnis einer Krisensitzung zwischen den Anwälten und der Geschäftsführung. Von beiden Seiten war am Dienstag niemand für Stellungnahmen zu erreichen.

Bis kommende Woche muss klar sein, wie es mit dem Unternehmen weiter gehen soll. Es gab eine Reihe von Interessenten, die Teile des Unternehmens kaufen wollten. Derzeit verhandelt der Insolvenzvertwalter aber nur noch mit einem Interessenten. Das ist eine Investorengruppe, die das Unternehmen komplett übernehmen möchte - mit allen Filialen und Betriebsteilen. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass die geschlossenen Filialen jetzt wieder geöffnet wurden.

Insolvenzverfahren seit Anfang April

Die Bäckereikette hatte im Januar Insolvenz angemeldet. Seit Anfang April läuft das Insolvenzverfahren in Eigenregie. Bereits im vergangenen Jahr wurden etwa 200 Mitarbeiter entlassen, weil das Unternehmen sich von Betriebsstätten in Pasewalk und Gägelow bei Wismar getrennt hatte. Gegen den vorherigen Geschäftsführer läuft eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Untreue.

