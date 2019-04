Stand: 18.04.2019 07:30 Uhr

"Lila Bäcker": 70 Filialen schließen

Die Bäckereikette Lila Bäcker aus Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will mindestens 70 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin schließen. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens der "Ostsee-Zeitung".

Keine Arbeitsplätze gefährdet

In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben der Zeitung 36 Filialen von der Schließung betroffen. Alle Verkaufsmitarbeiter sollen aber übernommen werden. Ob die Filialen nach der Schließung verkauft werden, ist noch unklar. Auch über den Zeitpunkt der Aktion sei noch nichts bekannt. Neben den Filialen steht möglicherweise auch der Produktionsstandort Dahlewitz in Brandenburg vor dem Aus. Fest steht, dass das Unternehmen durch den Insolvenzfall nicht mehr an bestehende Mietverträge gebunden ist.

Modell zum Fortbestand angekündigt

Die Bäckereikette hatte im Januar Insolvenz angemeldet. Seit Anfang April läuft das Insolvenzverfahren in Eigenregie ab. Bis zum 13. Mai soll ein Modell zum Fortbestand der Kette vorliegen. Bereits im vergangenen Jahr wurden etwa 200 Mitarbeiter entlassen, weil das Unternehmen sich von Betriebsstätten in Pasewalk und Gägelow bei Wismar getrennt hatte. Gegen den vorherigen Geschäftsführer läuft eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Untreue.

