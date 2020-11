Landtag will Corona-"Schutzfonds" stärker kontrollieren Stand: 26.11.2020 17:27 Uhr So tief wie nie greifen Ministerpräsidentin Schwesig und ihre Regierung in den Schuldentopf. Ist das rechtlich zulässig? Der Landtag hat jetzt eine weitere Hürde aus dem Weg geräumt.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Der Landtag reagiert auf massive Kritik an der geplanten Rekord-Neuverschuldung wegen der Corona-Krise. Das Parlament will - anders als von der Regierung geplant - mehr Kontrolle über das Geld aus dem sogenannten MV-Schutzfonds. Das haben SPD, CDU und Linke im Finanzausschuss entschieden und damit dem Nachtragshaushalt und der Kreditaufnahme zugestimmt. Das Gremium muss demnach diesem Krisenbewältigungs-Programm jährlich zustimmen. Maßnahmen, die über eine Million Euro hinausgehen, brauchen das gesonderte Okay des Finanzausschusses. Außerdem muss das Finanzministerium über alle Projekte aus dem "MV-Schutzfonds" regelmäßig informieren. Eine direkte Beteiligung des Landtags ist demnach nicht vorgesehen.

Knapp drei Milliarden Euro neue Schulden

Die rot-schwarze Landesregierung will mit der Kreditaufnahme von 2,85 Milliarden Euro die Folgen der Corona-Krise abfedern. Sie will in vielen Bereichen - beispielsweise den Uni-Kliniken, den Schulen oder dem Internet-Ausbau - massiv investieren und hat dafür den "MV-Schutzfonds" als Sondervermögen aus der Taufe gehoben. Finanzexperten haben in Stellungnahmen für den Finanzausschuss den Sinn und Zweck der Kreditaufnahme bezweifelt. Einige halten sie für verfassungsrechtlich bedenklich, der Landesrechnungshof warnte bereits vor einer Belastung nachfolgender Generationen. In seiner aktuellen Stellungnahme für den Finanzausschuss ist von einem "Schattenhaushalt" die Rede.

Experte: Projekte werden "umetikettiert"

Scharfe Kritik kommt in dem Anhörungsverfahren beispielsweise vom Finanz- und Staatsrechtler Prof. Christoph Gröpl aus dem Saarland. Die Rekord-Verschuldung sei unnötig und habe mit der Corona-Krise größtenteils nichts zu tun. Viele Themen wie die Digitalisierung der Landesverwaltung, der Breitband-Ausbau oder die Kommunal-Finanzen hätten schon vor der Krise auf der politischen Agenda der Landesregierung gestanden, so Gröpl. Diese Vorhaben hätten aus dem laufenden Haushalt finanziert werden müssen, nicht über ein mit Schulden finanziertes Sondervermögen - den sogenannten MV-Schutzfonds. Jetzt würden die Projekte dafür lediglich "umetikettiert".

"Landtagsrechte beeinträchtigt"

Das Sondervermögen sei außerdem undurchsichtig und der Kontrolle des Parlaments weitgehend entzogen. Das Urteil von Gröpl: Die Pläne sind verfassungswidrig, auch weil das Sondervermögen nicht auf ein Jahr, sondern gleich auf vier Jahre angelegt sei. Sollte der MV-Schutzfonds für diese Zeit "am Landeshaushalt Mecklenburg-Vorpommern vorbei Ausgaben leisten dürfen, würde dies den Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit sowie das parlamentarische Budgetrecht des Landtags beeinträchtigen". Es sei Aufgabe und Pflicht des Landtags, gerade auch die staatlichen Hilfen zur Krisen-Bekämpfung "aufs Neue zu debattieren, zu bewilligen und zu kontrollieren". Ob die jetzt getroffene Regelung des Finanzausschusses ausreicht, um die Bedenken zu zerstreuen, ist unklar.

Corona als Vorwand für höhere Schulden?

Kritik kommt auch vom Münchener Staatsrechtler Prof. Stefan Korioth. Das Sondervermögen müsse vom Landtag oder dem Finanzausschuss besser kontrolliert werden können. Korioth hält die Höhe der Neuverschuldung für problematisch. 2,85 Milliarden Euro seien fast ein Drittel eines Jahresetats, die Summe würde den Schuldenstand um knapp ein Drittel erhöhen. Korioth ermahnt die Landesregierung, Corona nicht als Vorwand für einen tiefen Griff in den Schuldentopf zu nutzen, um sich dicke Finanzpolster anzulegen: "Die Nettokreditaufnahme darf nicht bewusst großzügig bemessen sein, um Spielräume für künftige Haushaltsjahre zu schaffen", warnt Korioth in seiner Stellungnahme für den Finanzausschuss. Außerdem sagt er finanzpolitische Probleme voraus: "Der Ausgabenspielraum wird sich nach der Corona-Krise massiv verengen."

AfD lehnt Haushalt ab

Verständnis äußert dagegen der Leipziger Finanzwissenschaftler Prof. Thomas Lenk. Es sei zu begrüßen, wenn die Krisenbekämpfung mit wichtigen Zukunftsinvestionen verknüpft werde. Die Höhe der Neuverschuldung erscheine angemessen und werde das Land nicht überfordern. Die langfristige "Schuldentragefähigkeit" sei nicht gefährdet, die Risiken der Neuverschuldung seien beherrschbar. Lenk schlägt aber eine "stärkere Einbeziehung" des Finanzausschusses vor. Die ist mit dem Beschluss von SPD, CDU und Linke offenbar erfolgt. Die AfD lehnt den Haushalt weiter ab. Mit einer soliden Haushaltsführung sei die Neuverschuldung nicht vereinbar. Sie hält die Kreditaufnahme für überzogen und erwägt verfassungsrechtliche Schritte. Der Nachtrags-Haushalt soll im Dezember beschlossen werden.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Präsenzunterricht in SH beginnt später In den ersten Tagen nach den Ferien bleiben Schulen geschlossen, die Kinder bekommen Hausaufgaben. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr