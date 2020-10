Landkreis prüft Klage gegen Land wegen Kita-Finanzierung Stand: 13.10.2020 06:31 Uhr Seit Anfang des Jahres zahlen Eltern in Mecklenburg-Vorpommern keine Kita-Gebühren mehr. Das zugrundeliegende Gesetz sorgt jetzt möglicherweise für eine gerichtliche Auseinandersetzung.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will eine Klage gegen die Neufassung des Gesetzes zur Kindertagesförderung (KiföG) in Mecklenburg-Vorpommern prüfen. Einen entsprechenden Auftrag hat der Kreistag am Montagabend Landrat Michael Sack (CDU) erteilt. Eine große Mehrheit der 69 Kreistagsabgeordneten unterstützte den Beschluss - es gab nur fünf Gegenstimmen und drei Enthaltungen.

Land soll Mehrkosten übernehmen

Die Gemeinden und der Landkreis Vorpommern-Greifswald müssen infolge des Gesetzes mehr Geld ausgeben: Allein in diesem Jahr sind es für den Kreis zusätzlich 8,6 Millionen Euro und für die Gemeinden 2,7 Millionen Euro. Der Kreis bleibe auf höheren Gehältern und anderen Mehrkosten sitzen, heißt es in dem Antrag. Ziel ist es, dass der Kreis und die Gemeinden nicht mehr zahlen, sondern das Land. Wegen der Mehrkosten sei zum Beispiel der Schuldenabbau in den Gemeinden und beim Kreis nicht mehr möglich, hieß es im Kreistag.

Beitragsfreiheit soll bleiben

CDU, Linke, FDP und Grüne im Kreistag sagten ganz klar: Ihr Ziel sei nicht, die Beitragsfreiheit für Eltern abzuschaffen, diese solle erhalten bleiben. Die SPD-Abgeordneten sahen den Beschluss allerdings als Angriff auf die Beitragsfreiheit und haben deshalb dagegen gestimmt.

