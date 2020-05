Stand: 06.05.2020 07:18 Uhr - NDR 1 Radio MV

Landkreis Rostock: Ermittlungen gegen Schafszüchter

Die Staatsanwaltschaft Rostock und das Kreis-Veterinäramt ermitteln gegen einen Schafzüchter in Jürgenshagen (Landkreis Rostock) wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Seit März sind mehrere Anzeigen beim Veterinäramt des Landkreises Rostock eingegangen. Daraufhin habe das Amt den Betrieb des Schäfers kontrolliert und Missstände in der Tierhaltung festgestellt, sagt Landkreissprecher Michael Fengler.

Schafe ertrunken und verdurstet

Bei einer der Kontrollen ist festgestellt worden, dass für die Wasserversorgung der Tiere nur Sölle zur Verfügung standen. Deren Ufer waren zum Teil sehr steil und wurden damit zur Falle für bestimmte Tiere, die dann dort verendeten. Die Hinweise an das Kreisveterinäramt kamen von der Tierschutzorganisation PETA. Sie hat Strafanzeige gegen den Züchter erstattet. "Wer Tiere mutmaßlich so vernachlässigt und diese dann zu Tode kommen, der darf nach unserer Meinung nach keine Tiere halten", so Lisa Kainz von der Tierschutzorganisation. "Deswegen fordern wir eine angemessene Strafe, aber auch ein Tierhaltungsverbot für die Verantwortlichen."

Berg von Schafskadavern in Dummerstorf

Nach PETA-Angaben ist ein weiterer Fall auf einer benachbarten Weide in Dummerstorf bei Rostock entdeckt worden. Fotos zeigen einen regelrechten Berg von Schafskadavern, deren Körper ebenfalls deutliche Hinweise auf Vernachlässigung geben. Ob die Schafe in Jürgenshagen und Dummerstorf dem selben Besitzer gehören, untersuchen jetzt Staatsanwaltschaft und Veterinäramt. Der verdächtigte Schafzüchter äußerte sich auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV zu keinem der Vorwürfe.

Weitere Informationen Tote Kühe - Veterinäramt räumt Fehler ein Nachdem auf einem Betrieb im Landkreis Goslar tote Rinder gefunden wurden, hat die Tierrechtsorganisation PETA den Besitzer angezeigt. Kritik übt sie auch am Kreisveterinäramt. mehr Schimpanse "Robby": Ein Leben in der Zirkusfamilie Vor einem Jahr endete in Lüneburg der juristische Streit um "Robby": Der Schimpanse darf seinen Lebensabend im Circus Belly verbringen. Dort gehört er seit 44 Jahren zur Familie. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.05.2020 | 06:00 Uhr