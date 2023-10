Landkreis Rostock: Einbrüche in geschlossene Tankstellen Stand: 05.10.2023 10:57 Uhr Gleich drei Tankstelleneinbrüche im Landkreis Rostock beschäftigen derzeit die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten im Zusammenhang stehen.

Erneut haben Einbrecher in einer Tankstelle im Landkreis Rostock zugeschlagen - diesmal in Kröpelin. Der Einbruch passierte wieder in der Nacht und wieder fuhren der oder die Täter mit einem Auto durch die Fensterscheiben der geschlossenen Tankstelle. Offenbar hatten sie es erneut auf Zigaretten abgesehen. Erst am Mittwoch hatte es Einbrüche in Tankstellen in Neubukow und Bastorf gegeben. In allen drei Fälle wird der Gesamtschaden auf 15.000 Euro geschätzt.

Ähnliche Fälle in der Region

Da die Täter in allen drei Fällen gleich vorgingen, vermutet die Polizei einen Zusammenhang. Die betroffenen Tankstellen sind nachts nicht besetzt. Bereits Anfang vergangener Woche gab es einen ähnlichen Fall in Neubukow. Auch hier fuhren die Täter nachts mit einem Auto in ein Gebäude. Es war zwar keine Tankstelle, sondern ein Supermarkt, aber auch dort entwendeten die Diebe neben Spirituosen vor allem Zigaretten. Kurz davor gab es in Neubukow aber auch noch drei Einbrüche auf Firmengeländen. Hier stahlen die Täter ein Fahrzeug und Werkzeuge im Wert von 40.000 Euro.

