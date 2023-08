Geldtransporter-Überfall: Neue Hinweise durch Fernsehsendung Stand: 17.08.2023 12:32 Uhr Der spektakuläre Fall des Millionen-Raubs aus einem Geldtransporter bei Gützkow (Vorpommern-Greifswald) wurde in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" thematisiert. Daraufhin gingen bisher sechs neue Hinweise bei den Ermittlern ein.

Die Ermittler im Fall des Geldtransporter-Überfalls auf der A20 nahe Gützkow gehen der Polizei zufolge sechs neuen Hinweisen nach. Die Hinweise erreichten die Ermittler, nachdem der spektakuläre Überfall am Mittwochabend bei der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF aufgegriffen wurde.

Spurensuche in drei Bundesländern

Bei dem Raub Anfang März hatten die Täter rund 3,1 Millionen Euro erbeutet und waren danach in vorbereiteten Fahrzeugen geflüchtet. Inzwischen wird auch in Niedersachsen und Brandenburg nach Spuren gesucht. Ein Verdächtiger konnte bereits in Niedersachsen gefasst werden, er soll mit Anderen einen weiteren Überfall bei Wiefelstede verübt haben. Zudem wird ein Zusammenhang mit einem gescheiterten Raubüberfall auf einen Geldtransport nahe Potsdam im Januar geprüft. Aktuell sucht die Polizei nach Vermietern, die zu Beginn des Jahres eine Ferienwohnung an angebliche Monteure vermietet hatten. Dabei soll es sich um die Täter gehandelt haben, die gestohlene Ausweise von einem Italiener und einem Dänen verwendeten haben sollen.

Ermittler auf Hinweise angewiesen

Diese Ausweise wurden auch am Mittwochabend im ZDF gezeigt. "Wir hoffen, dass noch weitere Tipps und Beobachtungen bei uns eingehen", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg. Zu weiteren Details der neuen Ermittlungsansätze äußerte sie sich nicht. Es gebe aber keine wirklich heiße Spur, es handele sich vielmehr um Hinweise zu anderen Straftaten, die womöglich etwas mit dem Überfall zu tun haben könnten. Erst vor wenigen Tagen hatten die zuständigen Ermittler eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro für Hinweise versprochen, die zur Ergreifung der Täter und deren Helfer führen.

