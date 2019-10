Stand: 18.10.2019 05:11 Uhr

Ehrenamtskarte: CDU drängt aufs Tempo

Die CDU-Fraktion im Landtag macht erneut Druck bei der geplanten Einführung der Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern. Auf Antrag der Union beschäftigt sich heute der Landtag mit der Vergünstigung für Ehrenamtliche. Bereits im November 2017 habe der Landtag beschlossen, die Ehrenamtskarte einzuführen, heißt es aus den Reihen der CDU. Jetzt müsse das Sozialministerium spätestens zu Beginn des nächsten Jahres liefern. Auch der Bürgerbeauftragte Matthias Crone spielte am Donnerstag in der Landtagsdebatte über seinen Jahresbericht auf die lange Planungszeit für die Ehrenamtskarte an. Vorfreude sei zwar schön, aber Erwartungen müssten erfüllt werden, so Crone.

Rabatte auf Tickets

Die Karte soll laut den Plänen von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) das Format einer Scheckkarte haben und dem Inhaber Rabatte beim Einkaufen und Nachlässe etwa bei Eintrittspreisen in Museen, Theatern oder Schwimmbädern ermöglichen. Dem Entwurf Dreses zufolge ist sie personengebunden und landesweit drei Jahre lang gültig. Für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren würde sie jedoch nur ein Jahr lang gelten. Für die Einführung der Ehrenamtskarte will das Land von 2020 bis 2023 knapp 2,9 Millionen Euro bereitstellen.

