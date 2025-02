Landessportbund: Mitgliederrekord in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 20.02.2025 14:00 Uhr Innerhalb von drei Jahren sind 44.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern dem Landessportbund beigetreten, nun sind es insgesamt mehr als 300.000.

Der Vereinssport in Mecklenburg-Vorpommern boomt wie nie zuvor. Laut der aktuellen Bestandserhebung des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern (LSB) zählt das Land nun 301.650 Mitglieder in 1.809 Sportvereinen. Das bedeutet ein Plus von mehr als 11.000 im Vergleich zum Jahr 2023 und einen Zuwachs von 44.000 Mitgliedern seit dem Corona-Jahr 2021. Erfreulich aus Sicht des Sportbundes: Die Zuwächse sind in allen Altersgruppen zu verzeichnen. LSB-Präsident Andreas Bluhm betont: "Dieses Wachstum ist vor allem dem unermüdlichen Einsatz der Vereine und ihrer vielen ehrenamtlich Engagierten zu verdanken." Laut LSB-Geschäftsführer Torsten Haverland sind die Vereine im Land weiterhin wichtige Ort für Bewegung und Begegnung.

Herausforderungen für die Vereine

Der steigende Zulauf in die Sportvereine bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Es erfordere zunehmend professionelle Strukturen und eine stärkere Unterstützung des Ehrenamts. Viele Vereine stehen vor der Aufgabe, engagierte Helfer zu halten und neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Der LSB setze dabei auf gezielte Maßnahmen wie etwa den Abbau bürokratischer Hürden. Dafür brauche es aber auch eine bessere Unterstützung durch die Politik.

Ministerin Drese dankt ehrenamtlichen Helfern

Mit einer Mitgliederquote von über 18,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung hat Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben von Sportministerin Stefanie Drese (SPD) mittlerweile den höchsten Organisationsgrad im Sport innerhalb der neuen Bundesländer. Oftmals werde das ehrenamtliche Engagement als selbstverständlich angesehen, allerdings sei Breitensport mit viel Aufwand nach der Arbeit und an den Wochenenden verbunden. "In einer Zeit, in der viel über Ausgrenzung und den Rückzug in den privaten Raum gesprochen wird, zeigt der Sport seine integrative Kraft für unsere Gesellschaft über alle Alters- und Sozialgruppen hinweg", so Drese.

