MV: Mehr Mitglieder stellen Sportvereine vor Herausforderungen

In Mecklenburg-Vorpommern treiben immer mehr Menschen Sport in Vereinen. Laut Landessportbund (LSB) sind aktuell rund 290.000 Mitglieder in gut 1.800 Sportvereinen gemeldet. Damit verzeichnet der LSB einen Zuwachs von über 15.000 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr. So groß die Freude darüber ist, die steigenden Zahlen stellen die Vereine auch vor große Herausforderungen. LSB-Geschäftsführer Torsten Haverland sagte, die Nachfrage nach Sportangeboten sei bereits jetzt oft größer, als die Kapazitäten der Vereine. Vereinsstrukturen und das Ehrenamt müssten professionalisiert werden.

