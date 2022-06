Landesregierung in Berlin: Erst die Feier, dann die Arbeit Stand: 21.06.2022 05:30 Uhr Mit mehr als 800 Gästen hat Mecklenburg-Vorpommerns Regierung in ihrer Landesvertretung in Berlin gefeiert. Zur auswärtigen Kabinettssitzung heute in Berlin hat sich auch der Bundeskanzler angesagt.

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern tagt zum zweiten Mal in kurzer Folge auswärts. Am Vormittag kommt das Kabinett zu Beratungen in der Landesvertretung in Berlin zusammen. Wie es heißt, sollen wie schon beim Treffen der ostdeutschen Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Vorwoche auf der Ostsee-Insel Riems Fragen der Energieversorgung und wirtschaftlichen Entwicklung im Mittelpunkt stehen.

Schwesig wirbt für Unabhängigkeit durch Energiewende

Am Vorabend hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für eine beherzte Umsetzung der Energiewende geworben und einen gewichtigen Beitrag des Bundeslandes zugesichert. "Eine echte Unabhängigkeit wird es für Deutschland, für Europa nur aus erneuerbaren Energien geben. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein", sagte Schwesig beim Sommerempfang der Landesregierung in der Berliner Landesvertretung. Geladen waren etwa 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und ehrenamtlichen Institutionen.

Feiern in Zeiten des Ukraine-Krieges?

Man müsse auch mal die Seele baumeln lassen, zwei Stunden auf andere Gedanken kommen, um sich danach wieder mit Kraft den Problemen widmen zu können, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin zu Beginn der Veranstaltung. Sie nannte den Krieg barbarisch und dankte allen Bürgerinnen und Bürgern, die Schutzsuchenden aus der Ukraine geholfen haben. Eine ukrainische Mezzosopranistin sang, es gab Fischbrötchen, Bio-Hähnchen und ein Käsebuffet - natürlich alles aus Mecklenburg-Vorpommern. Die komplette Landesregierung, 50 Botschafter und viele Bundestagsabgeordnete waren da, es wurden Kontakte geknüpft, viel über Energiepolitik diskutiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.06.2022 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende