Landesregierung: Millionenverlust wegen Software-Flop? Stand: 10.02.2022 04:49 Uhr Seit Jahren versucht das Land, das interne Rechnungswesen neu aufzustellen. Weil aber der Software-Anbieter die Probleme offenbar nicht in den Griff bekommt, droht ein Millionenverlust.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Der Projekt-Name erinnert an malerische Flusslandschaften im Nachbarland Brandenburg oder an den Präsidenten des demokratischen Aufbruchs in Tschechien nach 1989: Unter dem Kürzel HaVEL plant die Landesregierung einen kompletten Neustart des internen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. HaVEL steht ganz unromantisch für: "Haushalt, Verfahren, Erneuerung, Land". Das 30 Millionen-Euro-Vorhaben droht jedoch zum teuren Flop zu werden.

HaVEL sollte Software-Dino ablösen

Dabei sollte mit dem Aufbruch in das Digital-Zeitalter eigentlich alles viel schöner werden. Die neue Mega-Software war als Ersatz für das in die Jahre gekommene Profiscal-Programm gedacht. Der Software-Dino läuft seit 1995 auf den Finanzrechnern der Landesverwaltung. HaVEL sollte das Management des gut 9 Milliarden Euro schweren Landeshaushalts und sämtlicher Rücklagen, Nebenfonds und anderer Anlagen erleichtern und vereinfachen. Haushaltsführung per Knopfdruck und voll digital. Was jeder Privathaushalt anstrebt, wollte auch das Land erreichen: Einen guten Überblick über Ausgaben und Einnahmen und jederzeit die volle Kontrolle über die Finanzlage auch in kleinen Verwaltungseinheiten – quasi per Power-App auf den Landesrechnern.

"Verwaltung macht Zukunft“

Von einem "leistungsstarken, hochintegriertem IT-System" schwärmte die MACH AG aus Lübeck im Mai 2018. Damals ergatterte der Anbieter - Unternehmensslogan: "Verwaltung macht Zukunft" - nach einigen Schwierigkeiten den Millionen-Auftrag. Immerhin rund 2.300 Mitarbeiter in der Landesverwaltung sollten die neue Software nutzen. Als Starttermin war der 1. Dezember 2021 vorgesehen. Das gab genügend Puffer für einen geregelten Abschied von Profiscal. Der technische Support der Alt-Software würde laut Finanzministerium Ende 2022 auslaufen.

Aber die Zeit läuft davon: Die MACH AG bringt HaVEL nicht zum Laufen – jedenfalls nicht so, wie sich die Landesregierung das vorstellt. Testphasen scheiterten wiederholt. Das Finanzministerium erklärte auf Nachfrage: "Aufgrund der hohen Komplexität kam es zu zeitlichen Verzögerungen und funktionalen Nachbesserungen." Das klingt irgendwie beherrschbar.

Software noch immer in der Konzeptphase?

Tatsächlich aber brennt im Ministerium der Baum. Zwölf Millionen Euro hat das Land bereits bezahlt – davon 7,5 Millionen Euro an die MACH AG und 4,5 Millionen Euro an das landeseigene Datenverarbeitungszentrum DVZ, das auch in diesem Fall wie ein ganz normales, gewinnorientiertes Unternehmen auftritt. Das Geld trägt noch keine echten Früchte. Denn über die Konzeptphase ist die Software offenbar noch nicht hinaus.

Dabei gab die MACH AG im März 2020 eine Jubelmeldung heraus – das Etappenziel "Konzeptphase" sei frühzeitig erreicht. 300 Workshops seien durchgeführt worden, mit insgesamt 1.900 Projekttagen. Außerdem sei ein 2.500 Seiten starkes Konzept-Papier erstellt worden. Doch das trug wohl eher zur Verwirrung bei. Denn die Unternehmens-Pressemitteilung lobte "partnerschaftliches und lösungsorientiertes Miteinander". Diese Formulierung ließ für Insider schon erkennen, dass es klemmen musste.

Kommt es nun zu einem Rechtsstreit?

Auch zwei Jahre danach läuft es nicht. Intern schreibt das Finanzministerium sehr deutlich: "Seit 2020 kommt es zu erheblichen funktionalen Leistungsstörungen und zeitlichen Verzögerungen im Projekt, die durch die MACH AG verursacht wurden." Das Projekt sei zunächst bis Ende 2021 verlängert worden. "Dennoch erfüllen eine Vielzahl der abgelieferten Module weiterhin weder die fachlichen noch die technischen Anforderungen." Das ist die Note sechs für den Auftraggeber. Mittlerweile steht das Gesamtprojekt auf der Kippe. Von "lösungsorientiertem Miteinander" ist keine Rede mehr. Aus Geschäftspartnern werden offenbar Konfliktparteien. Die MACH AG habe Schadensersatzansprüche gegen das Land angedroht, so das Ministerium, außerdem habe das Unternehmen "Behinderungsanzeigen" abgegeben. Das Land wappnet sich für einen Rechtsstreit, es hat externe IT-Sachverständige eingeschaltet, Anwälte sind mit dem Fall beschäftigt.

Zum Äußersten soll es aber nicht kommen. Die Lenkungsgruppe hat der MACH AG noch einmal "eine letzte Frist" gesetzt. In zwei Monaten - Mitte April - sollen die Mängel beseitigt werden. Unklar ist, was passiert, wenn die Software dann noch immer nicht läuft. Auf eine Anfrage des NDR hat das Lübecker Unternehmen nicht reagiert. Und das Finanzministerium hat versucht, die Probleme unter den Teppich zu kehren, auch im Finanzausschuss des Landtages gab es dazu keine Informationen.

Finanzausschuss erst nach NDR-Anfrage informiert

Aufgeschreckt von einer Anfrage des NDR wurde dem Ministerium dann offenbar in der vergangenen Woche aber doch die politische Brisanz des drohenden Software-Flops deutlich. Eilends und noch vor Beantwortung der Medienanfrage schickte Staatssekretärin Carola Voß (SPD) an diesem Montag eine Mitteilung an den Finanzausschuss ab. Dort heißt es: "Aufgrund einer aktuellen Presseanfrage des NDR (Stefan Ludmann) im Finanzministerium zum Sachstand des Projektes HaVEL möchte das Finanzministerium voran den Finanzausschuss über den Sachstand in diesem Projekt informieren." Dann folgt die Beschreibung des sich abzeichnenden Software-Desasters.

Das Ministerium holte nach, was es offenbar im Finanzausschuss im vergangenen Dezember noch versäumte. Da spielte das Projekt HaVEL nur in einem anderen Zusammenhang eine Rolle. Denn das Vorhaben sollte ebenso wie andere Pläne für die Digitalisierung aus dem schuldenfinanzierten MV-Schutzfonds bezahlt werden. Abgeordnete der CDU und der AfD stellten dazu kritische Nachfragen. Sie bezweifelten, dass die Finanzierung etwas mit dem Sinn und Zweck des Schutzfonds zu tun hat. Der Fonds soll vor allem die Folgen der Pandemie bewältigen. Das Ministerium bügelte die Fragen da noch ab. Jetzt sagte die Staatssekretärin den Abgeordneten zu, dass sie den Ausschuss in Sachen HaVEL "auf dem Laufenden halten" werde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.02.2022 | 06:00 Uhr