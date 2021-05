Stand: 02.05.2021 15:45 Uhr Landesfußballverband MV fordert Rücktritt von DFB-Präsident

Der Präsident des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Joachim Masuch, unterstützt die Forderungen nach einem Rücktritt von DFB-Präsident Keller. Das bestätigte Masuch NDR 1 Radio MV am Telefon. Die Präsidenten der deutschen Landes- und Regionalverbände haben dem Präsidenten des Deutschen Fussballbundes, Fritz Keller, bei ihrer Sitzung in Potsdam am Sonntagnachmittag das Vertrauen entzogen und ihn aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten. DFB-Generalsekretär Curtius ist außerdem das Misstrauen ausgesprochen worden. | 02.05.2021 15:45