Stand: 11.05.2019 14:34 Uhr

Landesbischof von Maltzahn verabschiedet

In Schwerin hat die evangelische Nordkirche am Sonnabend Andreas von Maltzahn aus dem Bischofsamt verabschiedet. Der promovierte Theologe war seit 2007 im Bischofsamt in Schwerin tätig. Jetzt endete seine Dienstzeit. Der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Ralf Meister, würdigte von Maltzahn als einen großen Menschenfreund. Selbst in anspruchsvollen Lagen seines Sprengels sei Klagen für ihn keine Option gewesen.

Von Maltzahns Worte hätten immer Gewicht

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm bezeichnete von Maltzahn als wunderbaren Menschen und hochkarätigen Theologen, der sich nie in den Vordergrund gedrängt habe. Von Maltzahn höre viel zu. Und wenn er etwas sage, habe das immer Gewicht.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, die Zusammenarbeit mit von Maltzahn sei fruchtbar gewesen. "Klar in der Haltung, konstruktiv und zugänglich haben wir Sie erlebt. Ich danke Ihnen für Ihren Dienste."

Die für Kirchenangelegenheiten zuständige Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) betonte, von Maltzahn sei stets ein geachteter und beliebter Gesprächspartner gewesen. Auch Nichtchristen hätten in ihm eine Stimme der Vernunft gesehen.

Gottesdienst am Sonnabend in Schwerin

Bei dem festlichen Gottesdienst am Sonnabend in Schwerin sagte von Maltzahn, Gottes Herz sei groß genug für die Menschen aller Konfessionen und Religionen. Diese Weite sollten sich Menschen zur Richtschnur für ihr Denken und Handeln machen. Die Kirche ermutigte er, sich nicht in Selbsterhaltung der Institution zu erschöpfen, sondern mit Vertrauen in Gottes Verheißungen mutig neue Wege zu riskieren.

Nachfolger wird Tilman Jeremias

Der promovierte Theologe von Maltzahn leitete seit 2012 gemeinsam mit dem Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit den Sprengel Mecklenburg und Pommern. Zu ihrem gemeinsamen Nachfolger mit Sitz in Greifswald hat die Landessynode bereits den Rostocker Ökumene-Pastor Tilman Jeremias gewählt. Die Reduzierung der Bischofssitze war bei Gründung der Nordkirche festgelegt worden. Jeremias wird Ende Oktober im Greifswalder Dom in sein Amt eingeführt. Von Maltzahn konzentriert sich auf seine Arbeit als Studienleiter am Prediger- und Studienseminar der Nordkirche in Ratzeburg, die er im Mai begonnen hat. Zum Sprengel Mecklenburg und Pommern gehören insgesamt knapp 247.000 Christen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.05.2019 | 16:00 Uhr