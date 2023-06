Landesbischöfin der Nordkirche zu Kirchentag in Nürnberg Stand: 07.06.2023 06:19 Uhr Unter dem Leitwort "Jetzt ist die Zeit" beginnt heute in Nürnberg und im benachbarten Fürth mit etwa 2.000 Veranstaltungen der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag. Auch Protestanten aus MV werden dort sein.

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt wird heute gemeinsam mit Kirchentagspräsident Thomas de Maizière in Nürnberg das traditionelle Gläserne Restaurant des Kirchentages eröffnen. In der Großküche bereiten in den kommenden Tagen 60 ehrenamtliche Köche aus kirchlichen Tagungshäusern und Kindergärten jeweils etwa 1.000 Mittagessen zu. Das teilte die Nordkirche in Schwerin mit.

Veranstalter streben nach Gemeinschaft

Im Gespräch mit NDR 1 - Radio MV betonte Kühnbaum-Schmidt ihre Erwartungen an den Kirchentag: Was alle vereint, sei der Wunsch, Gemeinschaft zu erleben. Eine Herausforderung für die Nordkirche ist der Mitgliederschwund in den kommenden Jahrzehnten. Nach einer Prognose könnte sich die Zahl der Protestanten innerhalb der Nordkirche von jetzt 1,7 Millionen bis 2060 nahezu halbieren. Die Veranstalter des Kirchentags wollen mit ihrem umfassenden Angebot rund 100.000 Teilnehmer ansprechen.