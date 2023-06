Kirchentag - "Hoffnung Zeit und Raum geben" Stand: 06.06.2023 11:40 Uhr Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg statt. Das Motto lautet: "Jetzt ist die Zeit". Die Veranstalter erwarten bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher.

von Bischöfin Kirsten Fehrs

Morgen beginnt er: Der 38. Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Bunt, lebendig, diskussionsfreudig. Fünf Tage lang Zigtausende auf Straßen und Plätzen, in Messe- und Turnhallen, in Kirchen und Bussen. Singend, betend, klimafreundlich. Auch das Motto dieses Kirchentages trifft wieder einmal den Nerv: "Jetzt ist die Zeit!", so sagt es Jesus im Markus-Evangelium.

Junge Menschen fühlen sich durch Krisen stark belastet

Doch was ist jetzt für eine Zeit? Eine jüngst veröffentlichte Studie hat ergeben, dass sich vor allem junge Menschen durch aktuelle Krisen psychisch stark belastet fühlen. Ursache dafür sei ein durch die Folgen von Corona-Pandemie, Klimakrise, Krieg und Inflation entstandener Dauerkrisenmodus.

Bischöfin Fehrs: "Hoffnung motiviert ins Tun zu kommen"

Der Kirchentag lädt ein zu einem Perspektivwechsel: "Hoffen. Machen." So ist das Motto "Jetzt ist die Zeit" untertitelt. Dahinter steht die Idee, der Hoffnung Raum und eben: Zeit geben, ganz bewusst. Denn das Gefühl: Da wird etwas besser in der Zukunft, das lohnt sich, diese Hoffnung erst motiviert, ins Tun zu kommen. Und auch dafür steht der Kirchentag. Er verbindet unser hoffendes Herz mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit und der Suche nach Lebens-Sinn.

"Jetzt ist die Zeit" für Klima, Kriegsende, Selbstfürsorge

Die Krisen nicht wegdrücken, sondern angehen. Dabei glauben auf dem Boden der Tatsachen: kritisch und scharfsinnig. Und dann in Aktion treten. Jetzt ist die Zeit, dass der Krieg in der Ukraine ein Ende findet. Jetzt ist die Zeit für das Klima aktiv einzutreten. Jetzt ist die Zeit, für meine Liebsten da zu sein. Jetzt ist die Zeit, für mich selbst zu sorgen. Jetzt ist die Zeit, mit anderen gemeinsam unterwegs zu sein. Jetzt ist die Zeit, lebendig zu sein. Immer auf Hoffnung hin.

