Landes-CDU kürt Sack zum Spitzenkandidaten Stand: 06.03.2021 12:23 Uhr Knapp sieben Monate hat die CDU noch Zeit, die SPD in den Umfragen einzuholen. Die Landtagswahl will sie mit ihrem Landesvorsitzenden Michael Sack gewinnen. In Güstrow wurde er zum Spitzenkandidaten gewählt.

Auf ihrem Parteitag in Güstrow hat die CDU Michael Sack zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt. Der Landesvorsitzende bekam 94,6 Prozent der Stimmen. Sack stimmte seine Partei auf einen digitalen Wahlkampf in den sozialen Medien ein: "Wenn wir uns auf diesen Wahlkampf nicht einlassen, so werden wir in einem ganz großen Bereich nicht stattfinden", sagte Sack in Güstrow bei der Vertreterversammlung. Die CDU sei jedoch für diese Art Wahlkampf gut gerüstet. Er wisse, dass der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat für den Wahlausgang entscheidend sei. Einer alleine werde die Wahl aber nicht gewinnen, betonte der 47-Jährige. Er appellierte an seine Partei, den Wahlkampf als Mannschaft zu führen.

Weitgehend unbekannter Herausforderer

Sieben Monate nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden gilt der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald landesweit aber noch immer als weitgehend unbekannt - vor allem im Vergleich zu Amtsinhaberin Manuela Schwesig (SPD), der Frau, die er herausfordert und der er schon bei seiner Kür zum Parteichef den Fehdehandschuh hinwarf. "Ich will, dass Frau Schwesig die Koffer packt", sagte Sack im August. Und dazu müsse die CDU stärkste Fraktion werden.

Präsenzparteitag soll Listen festlegen

Rund 150 Parteimitglieder sind in der Sport- und Kongresshalle unter Pandemiebedingungen zusammengekommen. Dort sollen die Landeslisten für die Bundestags- und die Landtagswahl am 26. September bestimmt werden. Die vorderen Plätze sind für einen Einzug in den Landtag am aussichtsreichsten. Die Parteigranden wie Fraktionschef Wolfgang Waldmüller, Innenminister Torsten Renz oder sein Kabinettskollege Harry Glawe werden deshalb für Platzierungen ganz vorne gehandelt. Fraglich ist, wie viele Frauen die Union unter die ersten zehn wählt. Frauen haben es traditionell schwer in der Landes-CDU. Als gesetzt gelten Justizministerin Katy Hoffmeister und Landtags-Vizepräsidentin Beate Schlupp.