Kurtaxe in Mecklenburg-Vorpommern: Preise erneut angehoben Stand: 23.04.2025 15:36 Uhr Mecklenburg-Vorpommern ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Viele Orte haben nun die Kurtaxe angehoben, um die Infrastruktur für Touristen weiterhin zu sichern.

Viele Regionen in Mecklenburg-Vorpommern fordern von ihren Touristen eine Kurtaxe ein. Die ist notwendig, um die Infrastruktur zu erhalten und Angebote für Urlauber zu bieten. Einige Kommunen haben die Tarife der Kurtaxe zum Saisonbeginn erhöht.

Erhöhung größtenteils akzeptiert

Bislang akzeptieren die meisten Besucher die Erhöhung und sehen den Nutzen für den Urlaubsort. Allerdings ärgern sich auch einige darüber, wenn an öffentlichen Toiletten erneut gezahlt werden muss oder auch Tagestouristen zur Kasse gebeten werden, die nur einen Ausflug am Wochenende machen wollen. Insgesamt wird die Kurtaxe nur für Aktivitäten erhoben, die dem Erholungszweck dienen. In Waren gehört beispielsweise ein Restaurantbesuch, Eis essen oder in die Kirche gehen nicht dazu.

Höhe der Kurtaxe regional unterschiedlich

Wie hoch die Kurtaxe ist, kann sich regional stark unterscheiden. An der Ostsee liegen die Preise bei 1,20 Euro bis 2,80 Euro. Im Binnenland, wie beispielsweise in Waren, werden 2,80 Euro fällig. Neustrelitz erhebt derzeit 1,50 Euro. In Schwerin und Rostock müssen Urlauber mehr als drei Euro pro Tag zahlen. Hier wird die Kurtaxe als "Übernachtungssteuer" erhoben. Im Vergleich zum Nachbarbundesland Niedersachsen liegen die Tarife in Mecklenburg-Vorpommern etwas niedriger. Dort zahlen Touristen zwischen 2,80 Euro und 4,80 Euro pro Tag an Kurtaxe.

Immer mehr Orte in MV erheben Kurtaxe

Für die Kommunen ist sie wichtig, um die Infrastruktur in der Region sicherzustellen. Mithilfe der Kurtaxe können zum Beispiel Badestellen abgesichert, öffentliche Sanitäreinrichtungen erhalten, die Touristeninformationsstellen finanziert oder Marketing für den Ort betrieben werden.

Die Kurtaxe wird nur in Erholungs- und Tourismusorten erhoben. In den letzten Jahren konnten immer mehr Orte eine Kurtaxe erheben. Allein im vergangenen Jahr kamen sieben neue Orte dazu, darunter Demmin, Parchim und Gelbensande.

