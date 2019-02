Stand: 28.02.2019 19:52 Uhr

Kritik an Mietzuschüssen für Abgeordnete

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Mietzuschüsse für Zweitwohnungen von Landtagsabgeordneten. Der Landtag sollte die Regelung prüfen und strenger fassen, erklärte die Landesgeschäftsführerin Daniela Behr dem NDR. Der Hintergrund: Abgeordnete, die weiter als 30 Kilometer vom Landtag entfernt wohnen, haben zusätzlich zu ihren Diäten (6.095 Euro) und der Wahlkreispauschale (1.500 Euro) Anspruch auf einen monatlichen Mietzuschuss in Höhe von 450 Euro aus der Landeskasse. Im vergangenen Jahr haben 21 von 71 Abgeordneten diese Leistung erhalten. So sollen ihnen Extrakosten für Übernachtungen während der Landtagssitzungen ausgeglichen werden.

Ungerechtfertigte Zuschüsse für CDU-Abgeordnete? Nordmagazin - 28.02.2019 19:30 Uhr Die CDU-Landtagsabgeordnete Maika Friemann-Jennert steht im Verdacht, sich Zuschüsse für eine vermeintliche Zweitwohnung zu Unrecht berechnet zu haben. Was ist dran an den Vorwürfen?







Kritik an 30-Kilometer-Regelung

Der Steuerzahlerbund findet den Mietzuschuss in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern zwar prinzipiell in Ordnung, immerhin hätten einige Abgeordnete weite Strecken zurückzulegen, da sei eine Heimfahrt nach langen Sitzungen nicht zuzumuten. Landesgeschäftsführerin Behr hält jedoch die 30-Kilometer-Entfernung für zu kurz. Im Land gebe es genügend Pendler, die täglich - morgens und abends - weitere Strecken zurücklegen müssten und die keine vom Steuerzahler bezuschusste Wohnung zur Verfügung hätten. Behr forderte das Parlament auf, diesen Radius zu überprüfen und auszudehnen, um so die Zahl der Anspruchsberechtigten zu verringern.

Fall von CDU-Abgeordneter löste Kritik aus

Landtagsdirektor Armin Tebben verweigert mit Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte der Parlamentarier bisher die Herausgabe der Namen der Abgeordneten, die von der Regelung profitieren. So lässt sich nicht nachprüfen, ob es möglicherweise in einigen Fällen "Graubereiche" bei der Gewährung des Zuschusses gibt. Auslöser für die Kritik ist das Beispiel der CDU-Abgeordneten Maika Friemann-Jennert. Es gibt Zweifel, dass sie in ihrer angeblichen Hauptwohnung in Ludwiglust - 38 Kilometer vom Landtag entfernt - tatsächlich ihren Lebensmittelpunkt hat. Die 54-jährige Christdemokratin bekommt in Schwerin für ein Einfamilienhaus den Mietzuschuss. Weil fraglich scheint, ob sie tatsächlich noch in Ludwigslust wohnt, hat der Landtag ein Prüfverfahren eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass sie keinen Anspruch auf die 450-Euro im Monat hat. Friemann-Jennert bestreitet die Vorwürfe. Sie werde transparent alles darlegen.

Andere Länder zahlen weniger

Ein Vergleich mit anderen Landesparlamenten zeigt, dass die Regelung, die sich der Landtag Mecklenburg-Vorpommern im Abgeordnetengesetz selbst gegeben hat, mit 450 Euro pro Monat recht großzügig ist. Brandenburg zahlt seinen Abgeordneten monatlich nur 250 Euro für eine Nebenwohnung in der Landeshauptstadt Potsdam, in Sachsen-Anhalt sind es für eine Bleibe in Magdeburg 336 Euro.

