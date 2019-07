Stand: 12.07.2019 06:08 Uhr

Wie viel Kreuzfahrt verträgt Warnemünde?

Fünf Kreuzfahrtschiffe haben heute in Rostock-Warnemünde festgemacht. Mit der "AIDAMar", der "Costa Favolosa" und der "Viking Sea" sind alle Liegeplätze des Passagierkais Warnemünde belegt. Die "Marina" und die "Regal Princess" werden deswegen im Überseehafen abgefertigt.

12.000 Passagiere strömen ins Ostseebad

Die Kreuzfahrtschiffe bringen rund 12.000 Passagiere und knapp 4.000 Besatzungsmitglieder in das normalerweise etwa 8.000 Einwohner zählende Ostseebad. Da drei der schwimmenden Hotels auch Passagierwechsel vornehmen, werden noch einmal mehrere tausend Menschen zusätzlich erwartet. Ein solcher Fünffach-Anlauf bedeute nicht nur für den Rostocker Hafen viel Arbeit, auch die Bahn habe alle Hände voll zu tun. Allein der Flughafen Rostock-Laage fertigt wegen des Passagierwechsels acht Flugzeuge ab, sagte Hafengeschäftsführer Jens Scharner.

Massenanläufe belasten Einwohner und Umwelt

Mit "Massenanläufen" wie dem heutigen komme Rostock sowohl logistisch als im Hinblick auf Umwelteinflüsse an seine Grenzen, bemängeln Kritiker. Scharner versprach vor kurzem, künftig auf Qualität statt Quantität zu setzen, um beispielsweise den Charme des Fischerortes Warnemünde nicht zu zerstören. Er sagte, es sei der achte Fünffach-Anlauf in der Geschichte des Seebades und für die kommenden zwei Jahre vorerst auch der letzte. Erst wenn die Bauarbeiten am Passagierkai, einer geplanten Landstromanlage und im Überseehafen abgeschlossen seien, können solche Vielfachanläufe wieder angenommen werden. Saisons wie diese mit knapp 200 Anläufen von Kreuzfahrtschiffen und über einer Million Übernachtungsgästen soll es künftig nicht mehr geben.

Messgeräte zeichnen Schiffsemissionen auf

Tourismus: Fluch oder Bereicherung? - Warnemünde NDR Kultur - Matinee - 17.07.2018 06:20 Uhr Autor/in: Opel, Jürgen Im Sommer verändern viele Touristen die Küsten Norddeutschlands - etwa die in Warnemünde. Ab wann geht dem Ort unter dem Druck der sommerlaunigen Gäste die Luft aus?







Die Umwelteinflüsse, wie die Schadstoffbelastung in der Luft werden, von der Hafengesellschaft beobachtet. Derzeit sehe man allerdings "keinen Bedarf zu handeln", so Scharner. Er gehe davon aus, dass Maßnahmen wie die Landstromanlage und Umrüstungen der Reedereien, die Emissionen in der Zukunft senken. Der Schadstoffausstoß in der Luft wird in Warnemünde von Messgeräten aufgezeichnet, auf der Website des Hafenbetreibers veröffentlicht und langfristig beobachtet.

Landstromanlage soll Schiffe umweltverträglicher machen

Die geplante Landstromversorgung für die Schiffe soll den Planungen zufolge in etwa 2020 betriebsbereit sein. Dann soll das Projekt Kreuzfahrtschiffe am Standort Rostock umweltfreundlicher machen. Die Kosten für die Errichtung einer solchen Anlage liegen schätzungsweise bei etwa zehn Millionen Euro, die das Land und die Stadt Rostock tragen werden.

