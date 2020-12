Krankenhaus Crivitz: Kaufvertrag unterzeichnet Stand: 09.12.2020 13:50 Uhr Zum Jahresbeginn 2021 wird der Landkreis Ludwigslust-Parchim das Krankenhaus in Crivitz übernehmen. Kommende Woche soll die Übernahme endgültig perfekt gemacht werden.

Nach monatelangen Verhandlungen steht nun fest, dass der Landkreis Ludwigslust-Parchim das Krankenhaus in Crivitz ab Januar betreiben kann. Der Kaufvertrag zwischen dem Landkreis und dem private Klinikkonzern Mediclin ist am Mittwoch unterzeichnet worden. Der Geschäftsbetrieb läuft uneingeschränkt weiter, auch für die Mitarbeiter ändert sich nichts, teilte der Landkreis mit. Alle Beschäftigungsverhältnisse werden fortgeführt. Landrat Stefan Sternberg (SPD) sprach von großen Herausforderungen, da das Crivitzer Krankenhaus in der Vergangenheit nur durch erhebliche Zuschüsse von Mediclin betrieben werden konnte.

Land macht Weg frei

In dem am Mittwoch verabschiedeten Nachtragshaushalt für 2020 sind auch sechs Millionen Euro enthalten, die der Landkreis Ludwigslust-Parchim vom Land einmalig erhält. Von dem Geld sollen Schulden von Mediclin beglichen werden, damit der Landkreis im kommenden Jahr schuldenfrei mit dem Krankenhaus starten kann.

Krankenhaus soll gemeinnützig werden

Kommende Woche soll die Übernahme endgültig perfekt gemacht werden, wenn der Kreistag Ludwigslust-Parchim dem Gesellschaftervertrag zustimmt. Dieser regelt unter anderem, dass das Krankenhaus künftig als gemeinnützige GmbH geführt werden soll, das keine Gewinne an die Gesellschafter abwerfen darf.

Modellprojekt für die Geburtshilfe

Die Kaufverhandlungen hatten sich so lange hingezogen, weil Mediclin und der Landkreis viele Details klären mussten. Nach der Rekommunalisierung soll es - falls möglich - wieder eine Geburtshilfe in Crivitz geben. Ihre Schließung war vor über einem Jahr Anlass für den Landkreis, den Kauf des Krankenhauses in Angriff zu nehmen. Im Rahmen eines Modellprojektes will das Gesundheitsministerium klären, wie die Geburtshilfe organisiert werden könnte, welche Leistungen die Abteilung anbieten und wie das Personal für den Betrieb bereitgestellt werden könnte.

