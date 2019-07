Stand: 22.07.2019 11:20 Uhr

Kolbow: Brand in Schweinestall gelöscht

Der Brand in einem Schweinemastbetrieb in Kolbow bei Grabow (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist gelöscht. Rund 100 Ferwehrleute waren im Einsatz. 2.500 der insgesamt 6.000 Schweine sind verendet. Landwirte aus der Umgebung halfen dabei, die überlebenden Schweine abzutransportieren. Dabei erlitten ein Mitarbeiter und ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung. Wie es in den frühen Morgenstunden zu dem Brand des etwa 100 Meter langen und 60 Meter breiten Stalles kommen konnte, sei noch unklar. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Großbrand in Schweinemastanlage NDR 1 Radio MV - 22.07.2019 12:00 Uhr Am Monbtagmorgen ist in einem Schweinemastbetrieb in Kolbow ein Brand ausgebrochen. Mehr als 2.500 der insgesamt 6.000 Tiere sind verendet.







Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Die Anwohner im Bereich Kolbow wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erst am Mittwoch war ein benachbarter, rund 80 Meter langer Putenstall - mit Stroh, aber noch ohne Tiere - abgebrannt. Der Gesamtschaden dort belief sich auf 150.000 Euro. Nach dem ersten Brand war die Polizei von einem technischen Defekt ausgegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.07.2019 | 11:00 Uhr