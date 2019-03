Stand: 12.03.2019 10:32 Uhr

Königsstuhl: Landkreis will Abstieg ermöglichen

Der Königsstuhl soll nach Meinung des Kreistages Vorpommern-Rügen auch wieder vom Strand aus zu erleben sein. Die Kommunalvertretung hat sich am Montagabend dafür ausgesprochen, eine neue Möglichkeit für einen Abstieg zum Ostseestrand zu schaffen. Die beschädigte Treppe am Königsstuhl ist seit etwa drei Jahren gesperrt.

Umweltminister Backhaus gegen neue Treppe

Umweltminister Till Backhaus (SPD) hatte die Forderungen nach einem Neubau zuletzt Anfang des Jahres zurückgewiesen. Seit 2006 habe es an der Steilküste rund 300 Erdrutsche gegeben. Drei Menschen seien dabei ums Leben gekommen. Der Abstieg am Königsstuhl gehöre damit zu den gefährlichsten Strandabschnitten Rügens, so der Minister weiter. Stattdessen wirbt er für eine frei schwebende Aussichtsplattform.

Landrat: Mehrere Umsetzungen möglich

Nun will der Landkreis Vorpommern-Rügen noch einmal mit dem Land verhandeln. Nach Angaben von Landrat Stefan Kerth (SPD) müsse die Kreideküste auch wieder vom Strand aus erlebbar sein. Er hofft, auch den Minister davon überzeugen zu können. Für die Gestaltung des Abstiegs gebe es mehrere Möglichkeiten, etwa eine Seilbahn oder auch einen Aufzug, der die Besucher befördert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.03.2019 | 09:00 Uhr