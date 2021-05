Stand: 25.05.2021 10:08 Uhr Kitas und Schulen öffnen in Vorpommern-Greifswald und der Seenplatte

Alle Kinder in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte dürfen von Dienstag an wieder in die Kita und in die Tagespflege. Eine Rückkehr zum Regelbetrieb sei möglich, weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis an mehr als fünf Werktagen in Folge unter 100 liegt, so ein Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald. Morgen beginnt im Landkreis Vorpommern-Greifswald auch wieder der Regelunterricht für die Klassen 1 bis 6, sowie für die Abschlussklassen. Für diese Schüler gilt Präsenzpflicht. Alle anderen haben weiterhin Wechselunterricht. | 25.05.2021 10:10

