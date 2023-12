Karls Erlebnisdorf: Bis zu 600 Geflüchtete in Erntehelfer-Unterkünften Stand: 12.12.2023 13:51 Uhr Der Landkreis Rostock bringt bis April kommenden Jahres bis zu 600 Geflüchtete in Rövershagen bei Rostock auf dem Gelände von Karls Erlebnisdorf unter. Die ersten Erntehelfer-Unterkünfte sind bereits mit Asylsuchenden belegt.

In der Erdbeersaison wohnen Erntehelfer in den bungalow-artigen Gebäuden. Nun wurden die Unterkünfte winterfest gemacht und bis April 2024 an den Landkreis vermietet. Den Mietvertrag mit einer Laufzeit von sechs Monaten hatte Landrat Sebastian Constien (SPD) schon im November unterzeichnet - und dabei von seiner sogenannten Eilentscheidungskompetenz Gebrauch gemacht. Am heutigen Dienstagabend muss Constien sich den unterzeichneten Mietvertrag nachträglich vom Kreistag genehmigen lassen. 1,2 Millionen Euro kostet die Maßnahme. Das Land hat eine vollständige Refinanzierung zugesichert.

Unterkunft für syrische und afghanische Asylbewerber

Bei den zunächst bis zum Januar 2024 erwarteten 450 Geflüchteten handelt es sich laut dem Landkreis ausschließlich um asylsuchende Personen, keine ukrainischen Kriegsflüchtlinge oder afghanischen Ortskräfte. Hintergrund ist, dass dem Landkreis Rostock bis Januar 450 Geflüchtete zusätzlich zugewiesen worden seien. Dies hatte Constien am Montag in Bützow erklärt, wo die Stadtvertreter mehrheitlich dagegen gestimmt hatten, dem Landkreis stadteigene Flächen für eine Flüchtlingsunterkunft zu verpachten.

Erste Geflüchtete wohnen schon in Karls Erlebnisdorf

Wie nun bekannt wurde, sind bereits rund 300 Geflüchtete in die Gebäude in Karls Erlebnisdorf eingezogen. Wo die Geflüchteten im Anschluss an die Unterbringung auf dem Gelände des Erdbeerproduzenten unterkommen, ist unklar. Erst am Montag hatte die Stadt Bützow beschlossen, dem Landkreis keine Fläche für eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Der plant stattdessen eine kreiseigene Fläche neben dem Schulcampus in Bützow zu bebauen.