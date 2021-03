Kampf gegen Corona: Impfen von Lehrern und Erziehern beginnt Stand: 05.03.2021 05:57 Uhr Heute beginnen einige Regionen im Nordosten damit, Lehrer und Kita-Erzieher zu impfen. Dafür zuständig sind mobile Teams und ausgewählte Impfzentren.

Mecklenburg-Vorpommern startet beim Impfen in die nächste Phase. Heute beginnen einige Regionen im Nordosten damit, Lehrer und Kita-Erzieher zu impfen. Genutzt wird dafür das Vakzin von AstraZeneca.

Impfen durch mobile Teams und in Impfzentren

In Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und im Landkreis Rostock läuft die Aktion in ausgewählten Impfzentren. In Ludwigslust zum Beispiel haben sich für heute 170 Erzieher und Lehrer angemeldet. In der Mosaikschule in Grevesmühlen werden rund 100 Impfwillige erwartet. Im Landkreis Rostock stehen heute und morgen 450 Termine im Impfzentrum in Laage zur Verfügung. In Schwerin hingegen sind mobile Teams unterwegs. Sie fahren in Grundschulen und Kitas und impfen, wer sich freiwillig dafür gemeldet hat.

Weitere Informationen 1 Jahr Corona und wir in MV Vor einem Jahr haben sich in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der NDR blickt auf eine turbulente Zeit zurück. mehr

Listen in Schulen und Kitas eingereicht

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat Lehrerinnen und Erzieher zu Geduld aufgerufen. Sie sollten nicht einzeln bei den Impfzentren vorsprechen, so ein Kreissprecher. Bei Schulen und Kitas würden Listen eingereicht, um Impfwillige zu erfassen und dann die Impfung organisiert.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Impfstart für Erzieherinnen in MV Die ersten Lehrkräfte und Kita-Erzieherinnen im Nordosten bekommen heute ihre Spritze. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.03.2021 | 06:00 Uhr