Stand: 30.03.2024 13:39 Uhr Jugendweihen in Mecklenburg-Vorpommern beginnen

In Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) haben heute die Jugendweihe-Feiern begonnen. Mehr als 6.500 Mädchen und Jungen nehmen in diesem Jahr landesweit daran teil. Das sind etwa 1.000 mehr als im Vorjahr. Damit sei das Niveau aus der Zeit vor Corona wieder erreicht, so der Geschäftsführer des Vereins Jugendweihe in MV, Jörg Ahlgrimm. Weitere 1.100 Jugendliche haben sich für eine Konfirmation in der evangelischen Kirche entschieden. Auch diese Tendenz ist leicht steigend.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.03.2024 | 10:00 Uhr