Jetzt elf Corona-Fälle: Rostocker Schule unter Quarantäne

Die fast 800 Schüler und rund 80 Lehrer der Hundertwasser-Schule im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen stehen seit heute Morgen unter Quarantäne. Drei Lehrer sind bisher positiv auf das Coronavirus getestet worden, eine Lehrerin davon war bereits am Dienstag als daran erkrankt gemeldet. Am Mittag wurde bekannt, dass sich zudem acht Schüler mit dem Virus infiziert haben. Das erklärte Stadtsprecher Ulrich Kunze. Dies sei bei Testungen herausgekommen. Damit gibt es mit den drei Lehrkräften nun insgesamt elf bestätigte Infektionen an der Schule.

Senator: "Die Wohnung wird nicht verlassen"

Das oberste Gebot laute nun Abstand halten, so Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke). Das Gesundheitsamt will heute alle betroffenen Familien kontaktieren und sie beraten. Bockhahn gab Eltern folgende Hinweise mit auf den Weg: "Sie in ihrem Zimmer alleine lassen, Essen hereinreichen und ansonsten den Kontakt auf das Nötigste beschränken." Das sei nicht schön, aber unvermeidlich. "In aller Deutlichkeit: Die Wohnung wird nicht verlassen durch die betroffenen Kinder", so Bockhahn.

Weitere Testergebnisse im Lauf des Tages erwartet

Im Tagesverlauf werden weitere Corona-Testergebnisse von Schülern und Lehrern erwartet. Davon hängt ab, wie es weitergeht. Eine Möglichkeit sei, ein mobiles Corona-Testzentrum auf dem Schulgelände einzurichten, hieß es. Aber das müssen Schulleitung, Schul- und Gesundheitsamt in den nächsten Stunden entscheiden.

Wie läuft der Quarantäne-Unterricht?

Schulleiter Olaf Meyer und sein Team erarbeiten derzeit Pläne, wie der Unterricht in der Quarantäne durchgeführt werden kann. Fest steht, dass die technische Ausrüstung an der Hundertwasser-Gesamtschule nicht so gut ausgebaut sei, so Bockhahn. Es gibt zum Beispiel auf dem Schulgelände kein WLAN. Aber Schulaufgaben per E-Mail zu verschicken oder auf Lernplattformen hochzuladen, das sei eine Möglichkeit. So sei es auch während des Corona-Shutdowns im Frühjahr gehandhabt worden.

Infektionsherd unbekannt

Am Mittwoch war die Schließung der Schule verfügt worden, nachdem zwei Lehrkräfte positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Zuvor mussten nach der Infektion einer ersten Lehrerin drei Lehrkräfte und 90 Kinder aus verschiedenen Klassen in Quarantäne. Der Infektionsherd ist nicht bekannt. Bei der zuerst infizierten Lehrkraft handele es sich nicht um eine Reiserückkehrerin, hieß es.

