JVA Bützow: Weiter Kritik an Personalsituation

Die Gewerkschaft im Strafvollzug erneuert ihre Kritik am Justizministerium und am Personalnotstand in den Gefängnissen. Auf der Vorstandssitzung heute in Bützow wurden nicht besetzte Stellen, ein hoher Krankenstand und die Abwanderung von Mitarbeitern als Gründe genannt.

Gewerkschaft wiederholt Kritik

Bereits im August hätten zum Beispiel in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bützow von 275 Mitarbeitern knapp 80 Bedienstete gefehlt, teilte das Justizministerium in Schwerin mit. Mehr als die Hälfte fehlte wegen einer Erkrankung. Der Landeschef der Gewerkschaft Hans-Jürgen Papenfuß kritisierte zum wiederholten Mal, dass sich an dieser Situation nichts geändert hätte. Auch nach aktuellem Stand fehlt in der JVA Bützow gut ein Drittel der Beschäftigten. Der Krankenstand sei dramatisch, die Arbeitsbelastung steige und die Betreuung der Inhaftierten bei Resozialisierungsmaßnahmen könne nicht abgesichert werden.

Nicht nur Bützow betroffen

Das sei aber nicht nur Bützow so. Auch in den Gefängnissen in Neustrelitz, Stralsund und Waldegk verschlechtere sich die Lage zunehmend, so Papenfuß. Das Justizministerium habe bei der Personalplanung versagt. Eine Entlastung, so zum Beispiel durch die Schließung der JVA Neubrandenburg und verstärkte Ausbildung, sei trotz aller Versprechungen aus der Landesregierung nicht eingetreten, hieß es.

