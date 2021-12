Stand: 05.12.2021 13:45 Uhr Immobilien für mehr als neun Millionen Euro versteigert

Bei der letzten norddeutschen Grundstücksauktion des Jahres wechselten am Sonnabend allein in Mecklenburg-Vorpommern Immobilien für mehr als neun Millionen Euro die Besitzer. Begehrt waren vor allem Flächen, auf denen gebaut werden kann. Das teuerste Objekt der Dezember-Auktion war ein Bürohaus in Warnemünde. Es wurde erst vor wenigen Jahren am Bahnhof-Werft neu gebaut und verfügt unter anderem über eine Tiefgarage. Es wurde für 5,5 Millionen Euro verkauft. Insgesamt kamen fast 40 Häuser und Grundstücke aus Mecklenburg-Vorpommern unter den Hammer. Nach Angaben des Auktionshauses wurden 97 Prozent aller Angebote neue Besitzer. | 05.12.2021 13:44

