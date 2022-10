Im Tabellenkeller: Hansa Rostock muss bei Jahn Regensburg abliefern Stand: 29.10.2022 07:17 Uhr Im vorletzten Auswärtsspiel des Jahres muss der FC Hansa Rostock heute bei Jahn Regensburg antreten. Anstoß ist um 13 Uhr. Die vier zuletzt gesperrten Spieler stehen alle wieder zur Verfügung.

Auch die Verletztenliste ist deutlich kleiner geworden. Die zehn Spieler, die am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2) verletzt oder gesperrt zuschauen mussten, stehen allesamt wieder zur Verfügung. Nur der Einsatz von Mittelfeldspieler Simon Rhein ist noch fraglich. Er hat Muskelprobleme.

Härtel: "Es ist Druck auf dem Kessel!"

Ob mit oder ohne Rhein, der FC Hansa Rostock steht unter massivem Druck. In den vergangenen acht Spielen konnte nur ein Sieg nach Hause gebracht werden. "Dass Druck auf dem Kessel ist, ist völlig logisch", betont Trainer Jens Härtel deshalb. "Das ist für uns ein Sechs-Punkte-Spiel." Nach den ganzen Flops liegt die Kogge derzeit im Tabellenkeller der 2. Bundesliga. Es fehlen nur noch zwei Zähler und der Rostocker Verein rutscht auf den Relegationsrang 16. Aktuell liegt Hansa noch auf Platz 13.

Drei Profis wurden aus dem Kader geworfen

Drei Tage vor dem Auswärtsspiel hatte Härtel sich als Folge des schlechten Saisonverlaufs von drei Spielern aus dem Profikader verabschiedet. Er wolle nur noch Spieler in der Kabine haben, auf die er sich zu 100 Prozent verlassen könne, hieß es dazu. Stürmer Ridge Munsy, Verteidiger Thomas Meißner und Offensivtalent Theo Martens mussten deshalb gehen. Martens hat allerdings die Chance sich noch zu rehabilitieren.

