Galeria Karstadt Kaufhof: Entscheidung über Filialen in MV fällt

Stand: 27.04.2024 08:50 Uhr

Der Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof will heute Details zu geplanten Schließungen von Filialen bekanntgeben. Dann entscheidet sich auch, was in Rostock und Wismar - Sitz des Stammhauses der einstigen Warenhauskette - passiert.